Арендатор может включить компенсацию за электроэнергию в налоговый кредит по НДС — КАС ВС

ВС высказался о правомерности формирования налогового кредита по НДС по услугам по возмещению стоимости электроэнергии в рамках договора аренды нежилых помещений.

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Арендатор, который возмещает арендодателю стоимость потребленной электроэнергии в соответствии с условиями договора аренды помещения и на основании данных приборов учета, имеет право на формирование налогового кредита по НДС при наличии надлежащим образом оформленных первичных документов, подтверждающих реальность хозяйственной операции. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

11 июня 2026 года КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью на постановление Пятого апелляционного административного суда от 12 февраля 2025 года по делу № 420/15749/24 по иску Общества с ограниченной ответственностью к Главному управлению ГНС в Одесской области о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

По результатам документальной внеплановой выездной проверки контролирующий орган пришел к выводу о безосновательном формировании плательщиком налогового кредита по НДС по операциям по возмещению стоимости электроэнергии, потребленной в арендованных помещениях.

Налоговый орган считал, что представленные плательщиком документы не подтверждают надлежащим образом порядок определения объемов потребленной электроэнергии и ее использования в хозяйственной деятельности, поскольку формула расчета потребленной электроэнергии, определенная дополнительным соглашением к договору аренды, не установлена ни одним нормативно-правовым актом, а следовательно, не может быть надлежащим основанием для формирования налогового кредита. На основании акта проверки было принято налоговое уведомление-решение об уменьшении отрицательного значения НДС, которое плательщик обжаловал в судебном порядке.

Одесский окружной административный суд решением от 23 сентября 2024 года частично удовлетворил иск, отменив налоговое уведомление-решение в части уменьшения отрицательного значения НДС на оспариваемую сумму. Суд первой инстанции отметил, что арендатор не является ни основным потребителем, ни субпотребителем электрической энергии, поскольку потребляет ее через электроустановки арендодателя. Отношения по компенсации стоимости электроэнергии урегулированы договором аренды, который не предусматривал заключение арендатором прямого договора с поставщиком электроэнергии. При таких условиях для подтверждения права на налоговый кредит достаточными являются счета, акты оказанных услуг и другие первичные документы, представленные плательщиком. Отсутствие отдельных расчетов активной и реактивной энергии не влияет на реальность хозяйственных операций.

Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и полностью отказал в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами налогового органа о том, что использованная формула расчета электроэнергии не закреплена в законодательстве и не утверждена ни одним нормативным актом. По мнению суда, при отсутствии надлежащего нормативного обоснования такого расчета плательщик документально не доказал фактический объем потребленной электроэнергии и правомерность формирования налогового кредита.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменив обжалуемое судебное решение и оставив в силе решение суда первой инстанции.

ОЦЕНКА СУДА

Для целей налогового учета определяющее значение имеет реальность хозяйственной операции, то есть фактическое совершение действий, которые вызывают изменения в имущественном состоянии плательщика. Основанием для бухгалтерского и налогового учета являются первичные документы, подтверждающие фактическое осуществление хозяйственных операций.

В правоотношениях по возмещению стоимости электроэнергии в рамках договора аренды помещения порядок определения объемов потребления и проведения расчетов устанавливается условиями такого договора. Если арендатор не уполномочен заключать прямые договоры с поставщиком электроэнергии, то расчет потребленной электроэнергии осуществляется арендодателем как собственником соответствующих электроустановок, а стоимость такой электроэнергии может возмещаться отдельно от арендной платы.

Сам по себе факт отсутствия нормативно утвержденной формулы расчета потребленной электроэнергии не доказывает нереальность хозяйственной операции и не является достаточным основанием для непризнания налогового кредита. При наличии надлежащим образом оформленных актов снятия показаний счетчиков, счетов, актов оказанных услуг и зарегистрированных налоговых накладных плательщик подтверждает фактическое получение услуг и несение соответствующих расходов.

В спорах о правомерности формирования налогового кредита именно контролирующий орган обязан доказывать недостоверность первичных документов или отсутствие реального характера хозяйственных операций. Формальные замечания относительно способа расчета стоимости электроэнергии без надлежащих доказательств нереальности операций не могут быть основанием для лишения плательщика права на налоговый кредит.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 11 июня 2026 года по делу № 420/15749/24 можно ознакомиться по ссылке.

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