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Вдова с тремя детьми потеряла мужа, а затем и отца на войне: суд подтвердил, что именно он был ее основным кормильцем

13:47, 3 августа 2026
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Чтобы получить единовременную помощь после гибели отца-военнослужащего, женщине пришлось доказывать в суде, что она жила за его счет.
Вдова с тремя детьми потеряла мужа, а затем и отца на войне: суд подтвердил, что именно он был ее основным кормильцем
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После смерти мужа женщина самостоятельно воспитывала троих малолетних детей. Когда на войне погиб ее отец-военнослужащий, она осталась без его материальной поддержки. Чтобы получить предусмотренные законом социальные выплаты как иждивенка погибшего защитника, ей пришлось через суд доказывать, что именно отец был ее постоянным и основным кормильцем. Волынский апелляционный суд подтвердил законность такого решения.

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Обстоятельства дела

Истец является дочерью военнослужащего, погибшего при выполнении боевого задания в районе Майорска Донецкой области. После его гибели она обратилась за получением единовременной денежной помощи, однако ей сообщили об отсутствии документального подтверждения факта нахождения на иждивении отца, необходимого для решения вопроса о назначении такой выплаты. Именно поэтому женщина обратилась в суд с иском об установлении соответствующего юридического факта.

В суде истец указала, что после смерти мужа самостоятельно воспитывала троих детей, не работала и фактически жила за счет материальной помощи отца. Хотя она была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, доходов от предпринимательской деятельности не получала. За последние шесть месяцев жизни военнослужащий перечислил дочери более 100 тыс. грн, а также постоянно поддерживал ее и своих внуков.

Суд первой инстанции признал эти обстоятельства доказанными и установил факт нахождения дочери на иждивении погибшего отца.

Позиция Министерства обороны

Министерство обороны Украины обжаловало это решение. Ведомство считало, что суд первой инстанции не установил надлежащим образом, что материальная помощь погибшего военнослужащего была для истца именно постоянным и основным источником средств к существованию, и поэтому просило отказать в удовлетворении иска.

Что установил апелляционный суд

Проверив доводы апелляционной жалобы, коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила его решение без изменений.

Апелляционный суд отметил, что членами семьи, находившимися на иждивении умершего, считаются лица, которые находились на его полном содержании либо получали от него помощь, являвшуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию.

При этом суд подчеркнул, что получение лицом заработной платы, пенсии, стипендии или иных доходов само по себе не является безусловным основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если будет доказано, что помощь умершего была для него постоянным и основным источником средств к существованию. Так же и раздельное проживание не исключает возможности установления такого юридического факта.

Какие доказательства стали решающими

Апелляционный суд признал, что истец представила надлежащие и допустимые доказательства, которые в своей совокупности подтверждают ее нахождение на иждивении отца.

Среди таких доказательств суд учел сведения из Государственного реестра физических лиц и справки Пенсионного фонда по формам ОК-5 и ОК-7, подтвердившие отсутствие у истца доходов в период прохождения отцом военной службы. Также были исследованы банковские выписки, из которых следует, что отец систематически перечислял дочери денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн, переписка в мессенджерах, подтверждавшая тесные семейные отношения, а также показания свидетелей о постоянной материальной поддержке истца и ее детей.

По мнению суда, именно эти доказательства бесспорно подтверждают, что помощь погибшего военнослужащего была для дочери постоянным и основным источником средств к существованию.

Правовой вывод суда

Апелляционный суд по делу №165/2296/25 обратил внимание, что закон не устанавливает исчерпывающего перечня доказательств, которыми может подтверждаться факт нахождения лица на иждивении. Для этого могут использоваться, в частности, справки о доходах, банковские выписки, документы о совместном проживании, чеки, квитанции, переписка, фото- и видеоматериалы, а также показания свидетелей.

При этом решающим является не отдельное доказательство, а оценка всех доказательств в совокупности. Суд должен установить, что помощь умершего носила постоянный характер и была для заявителя основным источником средств к существованию.

В результате Волынский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Министерства обороны Украины без удовлетворения, а решение Нововолынского городского суда — без изменений. Постановление лишь устанавливает юридический факт нахождения истца на иждивении отца, который является необходимой предпосылкой для дальнейшего решения вопроса о назначении единовременной денежной помощи в порядке, определенном законом.

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