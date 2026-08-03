Новорожденный ребенок умер из-за ошибки акушерки — суд вынес приговор врачу

Причиной смерти стало внутриутробное инфицирование, повлекшее тяжелое поражение легких, респираторный дистресс-синдром и синдром системного воспалительного ответа.

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Овидиопольский районный суд Одесской области признал виновной врача акушера-гинеколога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, согласно выводам суда, привело к смерти новорожденного ребенка.

Обстоятельства дела

Как указано в материалах дела № 509/316/26, женщина находилась под наблюдением врача во время беременности в 2021 году. Во время обследований у нее неоднократно выявляли признаки воспалительного процесса мочеполовой системы.

Суд установил, что врач не установила точный диагноз, не назначила необходимое лечение, в частности антибактериальную терапию, а ограничилась санацией мочевых путей, которая не дала результата.

После госпитализации в родильный дом женщина родила живого ребенка. Однако примерно через пять часов после рождения состояние новорожденного резко ухудшилось. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось — он умер в тот же день.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало внутриутробное инфицирование, которое вызвало тяжелое поражение легких, респираторный дистресс-синдром и синдром системного воспалительного ответа. Эксперты отметили, что заражение плода произошло еще во время беременности, а своевременное лечение матери могло предотвратить трагедию.

В суде врач свою вину не признала и заявила, что выполняла профессиональные обязанности надлежащим образом. Однако суд признал ее доводы необоснованными, учитывая выводы экспертов, медицинскую документацию и показания участников дела.

Что решил суд

Женщине назначили три года лишения свободы и запретили в течение трех лет заниматься врачебной деятельностью. Вместе с тем суд освободил ее от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск родителей ребенка. Врача обязали выплатить один миллион гривен морального ущерба матери погибшего ребенка и 100 тысяч гривен — отцу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Оболонский районный суд Киева признал виновной врача акушера-гинеколога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски бабушки и дедушки детей о взыскании с нее 15 млн гривен морального ущерба в пользу детей умершей пациентки.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года беременную женщину доставили в один из центров репродуктивной и перинатальной помощи в Киеве. Медицинский осмотр и дальнейшую помощь ей оказывала дежурная врач акушер-гинеколог.