  1. Судебная практика

Новорожденный ребенок умер из-за ошибки акушерки — суд вынес приговор врачу

16:11, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Причиной смерти стало внутриутробное инфицирование, повлекшее тяжелое поражение легких, респираторный дистресс-синдром и синдром системного воспалительного ответа.
Новорожденный ребенок умер из-за ошибки акушерки — суд вынес приговор врачу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Овидиопольский районный суд Одесской области признал виновной врача акушера-гинеколога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, согласно выводам суда, привело к смерти новорожденного ребенка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как указано в материалах дела № 509/316/26, женщина находилась под наблюдением врача во время беременности в 2021 году. Во время обследований у нее неоднократно выявляли признаки воспалительного процесса мочеполовой системы.

Суд установил, что врач не установила точный диагноз, не назначила необходимое лечение, в частности антибактериальную терапию, а ограничилась санацией мочевых путей, которая не дала результата.

После госпитализации в родильный дом женщина родила живого ребенка. Однако примерно через пять часов после рождения состояние новорожденного резко ухудшилось. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось — он умер в тот же день.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало внутриутробное инфицирование, которое вызвало тяжелое поражение легких, респираторный дистресс-синдром и синдром системного воспалительного ответа. Эксперты отметили, что заражение плода произошло еще во время беременности, а своевременное лечение матери могло предотвратить трагедию.

В суде врач свою вину не признала и заявила, что выполняла профессиональные обязанности надлежащим образом. Однако суд признал ее доводы необоснованными, учитывая выводы экспертов, медицинскую документацию и показания участников дела.

Что решил суд

Женщине назначили три года лишения свободы и запретили в течение трех лет заниматься врачебной деятельностью. Вместе с тем суд освободил ее от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск родителей ребенка. Врача обязали выплатить один миллион гривен морального ущерба матери погибшего ребенка и 100 тысяч гривен — отцу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Оболонский районный суд Киева признал виновной врача акушера-гинеколога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски бабушки и дедушки детей о взыскании с нее 15 млн гривен морального ущерба в пользу детей умершей пациентки.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года беременную женщину доставили в один из центров репродуктивной и перинатальной помощи в Киеве. Медицинский осмотр и дальнейшую помощь ей оказывала дежурная врач акушер-гинеколог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд больница

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]