Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Женщина настаивала, что первый этаж должен достаться ей, однако суд оставил его бывшему мужу, который из-за инвалидности не может пользоваться лестницей.

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При разделе общего имущества бывших супругов суд должен учитывать не только принцип равенства долей, но и обстоятельства, имеющие существенное значение. Львовский апелляционный суд подтвердил, что при реальном разделе коммерческой недвижимости таким фактором может быть состояние здоровья одного из совладельцев. Именно с учетом технически возможного варианта раздела здания и физических возможностей лица с инвалидностью суд признал обоснованным передать ему помещения первого этажа и подвала, а другому совладельцу — второй этаж и мансарду.

Обстоятельства дела

Бывшие супруги состояли в браке с 1995 по 2021 год. За время брака они построили магазин площадью 219,6 кв. м, право собственности на который было зарегистрировано за мужем, а также приобрели грузовой автомобиль Fiat Ducato, который использовался в предпринимательской деятельности. После расторжения брака между сторонами возник спор о разделе этого имущества.

Жена обратилась в суд с требованием признать магазин и автомобиль общей совместной собственностью супругов, разделить магазин, передав ей подвал и первый этаж, а бывшему мужу — второй этаж и мансарду, а также взыскать компенсацию разницы стоимости долей и половину стоимости автомобиля, который она соглашалась оставить ответчику.

В ответ мужчина подал встречный иск, в котором просил осуществить раздел в обратном порядке — оставить ему подвал и первый этаж, а бывшей супруге передать второй этаж и мансарду. Свои требования он мотивировал тем, что является лицом с инвалидностью I группы, передвигается с помощью ходунков, нуждается в постоянной посторонней помощи и не может пользоваться помещениями верхних этажей, поскольку здание не оборудовано лифтом.

Что решил суд первой инстанции

Золочевский районный суд установил, что и магазин, и автомобиль были приобретены во время брака, а потому являются объектами общей совместной собственности супругов. Эта часть решения сторонами не обжаловалась.

При разрешении вопроса о реальном разделе магазина суд опирался на заключение судебной строительно-технической экспертизы. Эксперт установил, что технически возможным является вариант раздела здания по этажам: одному совладельцу могут быть выделены подвал и первый этаж, другому — второй этаж и мансарда. Вместе с тем экспертиза пришла к выводу, что раздел каждого этажа между совладельцами технически невозможен, поскольку вновь образованные помещения не будут соответствовать функциональному назначению магазина. Предложенный вариант соответствует требованиям государственных строительных норм и не требует переоборудования здания.

Учитывая заключение эксперта и состояние здоровья мужчины, который не может самостоятельно пользоваться лестницей, суд передал ему подвал и первый этаж, а бывшей супруге — второй этаж и мансарду.

Поскольку стоимость выделенных частей несколько отличалась, суд взыскал с жены в пользу мужа 15 823 грн компенсации разницы стоимости долей. Кроме того, мужчина должен был выплатить бывшей супруге 83 970 грн компенсации, что соответствует половине рыночной стоимости автомобиля Fiat Ducato, который остался в его собственности.

Доводы апелляционной жалобы

Обжалуя решение, бывшая супруга не отрицала, что спорное имущество является общей совместной собственностью. Вместе с тем она просила изменить порядок раздела магазина.

По ее мнению, здание используется преимущественно для сдачи помещений в аренду, а не для личной деятельности бывшего мужа. Она также утверждала, что из-за состояния здоровья он не может самостоятельно пользоваться какой-либо частью здания, поэтому, по ее убеждению, отсутствуют основания передавать ему именно первый этаж. Апеллянтка отмечала, что после улучшения состояния здоровья планирует использовать магазин для собственной деятельности.

Позиция апелляционного суда

Львовский апелляционный суд оставил эти доводы без удовлетворения.

Коллегия судей подчеркнула, что в соответствии со статьей 71 Семейного кодекса Украины при разделе общего имущества суд должен учитывать не только равенство долей, но и иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

В деле № 445/176/21 таким обстоятельством является состояние здоровья мужчины. Медицинские документы подтверждают, что он является лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б, нуждается в постоянной посторонней помощи, передвигается с помощью ходунков и не может пользоваться лестницей. При таких обстоятельствах передача ему второго этажа и мансарды не позволила бы самостоятельно осуществлять правомочия собственника по владению и пользованию этими помещениями.

Апелляционный суд также отметил, что именно предложенный экспертизой вариант раздела является технически возможным, соответствует требованиям строительных норм и не требует переоборудования здания. В то же время эксперт прямо указал, что раздел помещений таким образом, чтобы каждый из совладельцев получил часть каждого этажа, технически невозможен.

Коллегия судей отклонила и доводы о том, что мужчина не сможет пользоваться подвальными помещениями. Суд отметил, что такие утверждения фактически сводятся к отрицанию возможности лица с инвалидностью пользоваться принадлежащим ему имуществом, что противоречит содержанию права собственности, определенному статьей 317 ГК Украины. Кроме того, подвальные помещения, в отличие от второго и мансардного этажей, имеют техническое назначение и используются для размещения и обслуживания инженерных сетей здания.

Вывод суда

Львовский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Золочевского районного суда Львовской области — без изменений.

Таким образом, суд согласился с тем, что магазин и автомобиль являются общей совместной собственностью бывших супругов, а реальный раздел магазина должен осуществляться в соответствии с заключением судебной экспертизы с учетом состояния здоровья одного из совладельцев как обстоятельства, имеющего существенное значение при разрешении спора.

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