  1. Судебная практика

Военный пошел в СЗЧ и пытался украсть ноутбук — суд вынес приговор

18:17, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчину задержали после кражи ноутбука в гипермаркете.
Военный пошел в СЗЧ и пытался украсть ноутбук — суд вынес приговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть, а позже попытался украсть ноутбук из гипермаркета «Эпицентр». Мужчине назначили наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, уроженец Одесской области Михаил Щ. в ноябре 2025 года самовольно покинул воинскую часть и почти полгода не проходил службу.

7 мая 2026 года мужчина находился во Львове, где в гипермаркете «Эпицентр» взял ноутбук Acer стоимостью около 19 тысяч гривен. Согласно материалам дела, он прошел через противокражные рамки и направился к выходу, однако его остановил сотрудник охраны.

После этого правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи. Кроме того, военнослужащему уже инкриминировали самовольное оставление воинской части.

Что решил суд

Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал свою вину и попросил суд не назначать ему строгое наказание.

Судья Григорий Жовнир, изучив материалы дела, признал мужчину виновным в совершении двух уголовных правонарушений и назначил наказание — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, которого обвиняли в повторном незаконном завладении транспортным средством и самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Судебное рассмотрение проходило в упрощенном порядке, при полном признании вины обвиняемым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные кража война судебная практика военное положение

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]