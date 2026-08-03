Военный пошел в СЗЧ и пытался украсть ноутбук — суд вынес приговор

Мужчину задержали после кражи ноутбука в гипермаркете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть, а позже попытался украсть ноутбук из гипермаркета «Эпицентр». Мужчине назначили наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, уроженец Одесской области Михаил Щ. в ноябре 2025 года самовольно покинул воинскую часть и почти полгода не проходил службу.

7 мая 2026 года мужчина находился во Львове, где в гипермаркете «Эпицентр» взял ноутбук Acer стоимостью около 19 тысяч гривен. Согласно материалам дела, он прошел через противокражные рамки и направился к выходу, однако его остановил сотрудник охраны.

После этого правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи. Кроме того, военнослужащему уже инкриминировали самовольное оставление воинской части.

Что решил суд

Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал свою вину и попросил суд не назначать ему строгое наказание.

Судья Григорий Жовнир, изучив материалы дела, признал мужчину виновным в совершении двух уголовных правонарушений и назначил наказание — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, которого обвиняли в повторном незаконном завладении транспортным средством и самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Судебное рассмотрение проходило в упрощенном порядке, при полном признании вины обвиняемым.