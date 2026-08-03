Мужчина попытался скрыться от военнослужащих ТЦК на велосипеде и ранил их ножом: суд вынес приговор

После попытки скрыться от проверки документов мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК и получил три года лишения свободы.

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Мужчина во время проверки военно-учетных документов попытался скрыться от военнослужащих ТЦК на велосипеде, а когда его остановили, достал нож и нанес ранения двум военнослужащим. Винницкий городской суд признал его виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей и назначил три года лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как установил суд, событие произошло 4 апреля 2026 года в Виннице. Военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки, входившие в состав группы оповещения военнообязанных, остановили мужчину, который ехал на велосипеде, для проверки военно-учетных документов. Суд отметил, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки они исполняли возложенные на них служебные обязанности.

Согласно установленным судом обстоятельствам по делу № 127/19054/26, мужчина не выполнил законное требование военнослужащих предъявить военно-учетные документы, начал нецензурно выражаться и попытался скрыться. После того как военнослужащие помешали ему покинуть место происшествия, он достал из кармана нож и нанес удары двум военнослужащим. Один из потерпевших получил проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки, другой — непроникающее ножевое ранение грудной клетки и колотую рану плечевого сустава. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, все эти повреждения отнесены к легким телесным.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что, увидев представителей ТЦК, решил скрыться, сознательно не выполнил их требование предъявить документы, а когда его догнали и попытались задержать, достал свой нож и нанес ранения военнослужащим. По его словам, сначала он хотел их напугать, однако осознавал, что умышленно причиняет телесные повреждения именно военнослужащим ТЦК, исполнявшим служебные обязанности. Он также согласился с изложенными в обвинительном акте обстоятельствами.

Поскольку фактические обстоятельства уголовного производства стороны не оспаривали, суд признал нецелесообразным исследование доказательств по этим обстоятельствам.

Правовая оценка суда

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины как умышленное причинение легких телесных повреждений должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Суд обратил внимание, что в данном деле уголовно-правовое значение имел не только характер телесных повреждений, но и статус потерпевших. Поскольку ранения были причинены военнослужащим ТЦК именно в связи с исполнением ими служебных обязанностей, ответственность наступила по специальной норме — ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, не состоит на учете у врача-нарколога или психиатра, а также полностью признал свою вину. Вместе с тем суд признал смягчающим обстоятельством только полное признание вины, но не признал искреннее раскаяние. В приговоре указано, что обвиняемый высказывал убеждение о добровольном характере мобилизации и заявлял, что ему неизвестно о конституционной обязанности граждан защищать государство, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии полностью критического отношения к содеянному. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Отдельно суд подчеркнул, что военнослужащие ТЦК действовали при исполнении служебных обязанностей и во исполнение мероприятий, введенных в период военного положения. По мнению суда, нападение на них посягало не только на здоровье потерпевших, но и на нормальную деятельность и авторитет органов государственной власти, а в условиях вооруженной агрессии РФ такое преступление обладает повышенной общественной опасностью.

Какое наказание назначил суд

Винницкий городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему три года лишения свободы, что является минимальным сроком, предусмотренным санкцией ч. 2 ст. 350 УК Украины. Вместе с тем суд пришел к выводу, что наказание должно быть реальным, а не с применением освобождения от его отбывания.

Суд также зачел в срок наказания время предварительного заключения и период пребывания под круглосуточным домашним арестом в порядке, предусмотренном статьей 72 УК Украины, а до вступления приговора в законную силу оставил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Приговор может быть обжалован в Винницкий апелляционный суд.

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