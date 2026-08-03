Дедушка с инвалидностью I группы «вывез» сына за границу, однако повторный выезд с внуком запретила ГПСУ — неожиданный поворот в деле

Пограничники сослались на то, что ранее другой сопровождающий не вернулся в Украину, однако суд не согласился с таким обоснованием.

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Одесский окружной административный суд удовлетворил иск гражданина к органу Государственной пограничной службы Украины и отменил решение об отказе в пересечении государственной границы. Суд пришел к выводу, что пограничники безосновательно возложили на истца ответственность за невозвращение в Украину другого лица, которое ранее сопровождало того же дедушку с инвалидностью.

Почему мужчине отказали в выезде

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить решение от 6 декабря 2025 года об отказе в пересечении государственной границы Украины.

6 декабря 2025 года истец вместе со своим дедушкой, являющимся лицом с инвалидностью I группы, прибыл в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» с целью пересечения государственной границы Украины. Истец сопровождал дедушку.

Он предоставил уполномоченному должностному лицу Государственной пограничной службы Украины пакет документов, которые, по его мнению, в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины № 57 являются достаточными для выезда: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; копии свидетельств о рождении; пенсионное удостоверение дедушки; справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии; акт об установлении факта осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Уполномоченное должностное лицо отказало в пересечении государственной границы. В решении об отказе в качестве причины указана ссылка на постановление Кабинета Министров Украины № 57 (без указания конкретного пункта) и надпись «дедушка ранее вывез отца».

Позиция истца

Истец считал решение противоправным. Он отмечал, что имел право на пересечение государственной границы на основании абзаца 5 пункта 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57, для сопровождения дедушки как лица с инвалидностью. Причиной отказа стали действия другого лица — отца истца, который ранее сопровождал деда и не вернулся в Украину. По мнению истца, это противоречит требованиям действующего законодательства, поскольку ответственность за невозвращение может нести именно лицо, которое было обязано вернуться.

Что объяснили в ГНСУ

Ответчик в своих пояснениях указал, что, согласно представленным документам, правовым основанием для пересечения границы был абзац 5 пункта 2-1 Правил. В ходе проверки установлено, что, согласно ведомственным базам данных, дедушка выезжал из Украины 3 октября 2023 года в сопровождении своего сына (отца истца) и впоследствии вернулся без него. Сын остался за пределами Украины, что является нарушением требований четырнадцатого абзаца пункта 2-1 Правил относительно возвращения в Украину не позднее возвращения сопровождаемых лиц. Ответчик усмотрел в действиях деда признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины, о чем было сообщено в Национальную полицию Украины, и на этом основании отказал истцу в пересечении границы.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд по делу № 495/64/26 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправным и отменил решение органа Государственной пограничной службы Украины (военной части) от 6 декабря 2025 года об отказе в пересечении государственной границы Украины гражданину Украины.

Суд взыскал за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 1211,20 гривен.

Почему суд встал на сторону истца

Суд отметил, что в соответствии со ст. 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Согласно абзацу 5 пункта 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии соответствующих документов об инвалидности и акта, подтверждающего факт осуществления ухода.

Абзацем 13 пункта 2-1 Правил предусмотрено, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Суд пришел к выводу, что наличие информации о том, что в Украину не вернулось другое лицо, ранее сопровождавшее того же самого человека с инвалидностью, не может служить правовым основанием для отказа именно истцу в пересечении государственной границы при наличии у него оснований, определенных абзацем 5 пункта 2-1 Правил. Ответственность за невозвращение должна нести именно лицо, которое было обязано вернуться, а не истец. Ответчик возложил на истца ответственность за действия другого лица, чего законодательством не предусмотрено.

Суд не принял во внимание ссылку ответчика на признаки уголовного правонарушения по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Государственная пограничная служба Украины не имеет права самостоятельно устанавливать виновность лица в совершении уголовного правонарушения и на этом основании ограничивать конституционные права граждан. Доказательств уведомления Национальной полиции Украины не представлено.

В соответствии со статьей 14 Закона Украины «О пограничном контроле» решение уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы об отказе гражданину в праве пересечения границы в каждом случае должно быть обоснованным с указанием конкретных причин отказа именно в отношении данного лица, что ответчиком не соблюдено. Других оснований для отказа в оспариваемом решении не указано.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 18 апреля 2024 года по делу № 260/2850/22, относительно возможности применения ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения на основании специальных законов.

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