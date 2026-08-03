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Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
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Бывший военный пытался через суд оформить выплату 1 млн грн, однако обратился с иском спустя год после увольнения.
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела
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Бывший военнослужащий, заключивший контракт до достижения 25-летнего возраста, пытался через суд добиться оформления документов для получения единовременной денежной помощи в размере 1 млн грн, предусмотренной правительственным экспериментальным проектом. В то же время суды пришли к выводу, что он обратился с иском слишком поздно.

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Второй апелляционный административный суд подтвердил: даже решение Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений статьи 233 КЗоТ не означает автоматического восстановления процессуальных сроков для лиц, уже уволенных со службы. Суд также разъяснил, почему ухудшение состояния здоровья и установление инвалидности сами по себе не являются достаточным основанием для восстановления пропущенного срока обращения в суд.

Обстоятельства дела

Бывший военнослужащий обратился в административный суд с иском к воинской части. Он просил признать противоправным бездействие воинской части относительно непредставления документов, необходимых для назначения единовременной денежной помощи в размере 1 млн грн, предусмотренной экспериментальным проектом, утвержденным постановлением Кабинета Министров №153 от 11 февраля 2025 года, а также обязать воинскую часть подготовить соответствующий приказ и подать необходимые документы.

Харьковский окружной административный суд оставил иск без движения и предложил истцу обосновать причины пропуска срока обращения в суд.

В заявлении об устранении недостатков представитель истца указал, что срок был пропущен из-за ухудшения состояния здоровья и установления инвалидности. Однако суд первой инстанции признал приведенные причины неуважительными и вернул исковое заявление.

Доводы апелляционной жалобы

Обжалуя это решение, истец сослался на Решение Конституционного Суда Украины от 11 декабря 2025 года №1-р/2025, которым неконституционными были признаны положения части первой статьи 233 КЗоТ Украины относительно трехмесячного срока обращения работника в суд с требованиями о взыскании заработной платы и других причитающихся выплат.

По его мнению, после принятия этого решения временные ограничения были устранены, поэтому он получил возможность обратиться в суд, а суд первой инстанции не учел новую правовую позицию Конституционного Суда.

Выводы апелляционного суда

Второй апелляционный административный суд согласился с выводом суда первой инстанции и подробно разъяснил, какие правила применяются к таким спорам.

Коллегия указала, что Кодекс административного судопроизводства устанавливает общий шестимесячный срок обращения в административный суд, однако другие законы могут предусматривать специальные сроки. Поскольку специальное законодательство не определяет срок обращения в суд по требованиям военнослужащих о причитающихся им выплатах, в таких спорах применяются положения статьи 233 Кодекса законов о труде Украины. Именно такого подхода неоднократно придерживался Верховный Суд.

Суд также обратил внимание, что после изменений в статью 233 КЗоТ, вступивших в силу 19 июля 2022 года, для соответствующей категории споров был введен трехмесячный срок обращения в суд. Вместе с тем из-за действия карантинных положений КЗоТ отсчет этого срока фактически начался 1 июля 2023 года, после прекращения карантина, введенного в связи с COVID-19. Такой подход уже сформулирован Верховным Судом.

Почему срок не восстановили

Апелляционный суд установил, что истец был уволен с военной службы 21 января 2025 года, а с иском обратился лишь 19 февраля 2026 года.

Ссылки на ухудшение состояния здоровья и установление III группы инвалидности коллегия судей не приняла. Суд указал, что именно по состоянию здоровья истец был уволен с военной службы, а доказательств того, что состояние здоровья или инвалидность объективно лишали его возможности своевременно обратиться в суд, материалы дела №520/3383/26 не содержат. Других уважительных причин пропуска срока истец также не привел.

Почему решение КСУ не изменило результат дела

Отдельно апелляционный суд проанализировал решение Конституционного Суда Украины №1-р/2025.

Коллегия указала, что Конституционный Суд признал неконституционными положения части первой статьи 233 КЗоТ Украины в части трехмесячного срока обращения в суд для работников, состоящих в трудовых отношениях, с требованиями о взыскании заработной платы и других причитающихся им выплат.

Вместе с тем в данном деле истец на момент обращения в суд уже был уволен с военной службы. Поэтому, как отметил апелляционный суд, правовая позиция Конституционного Суда относительно работающих лиц не подлежит применению к спорным правоотношениям. Такой вывод соответствует подходу Верховного Суда, изложенному в постановлении от 21 января 2026 года по делу №200/8730/24.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение Харьковского окружного административного суда о возвращении искового заявления — без изменений.

Таким образом, суд подтвердил, что в спорах относительно причитающихся военнослужащим выплат вопрос сроков обращения в суд решается с применением статьи 233 КЗоТ Украины, если специальное законодательство не устанавливает иной порядок. Вместе с тем решение Конституционного Суда Украины №1-р/2025 не изменяет правил исчисления сроков в спорах лиц, уже уволенных со службы, а для восстановления пропущенного срока необходимо доказать наличие объективных и непреодолимых обстоятельств, которые фактически делали невозможным своевременное обращение в суд.

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