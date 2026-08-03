В Харьковской области китаянка пыталась отправить в КНР деталь для авиатехники — суд вынес приговор
Харьковский районный суд признал виновной гражданку Китая, которая пыталась переслать в КНР авиационный термодатчик, который может относиться к товарам военного назначения или двойного использования.
Обстоятельства дела
Как говорится в материалах дела № 635/7014/26, в июне 2025 года студентка договорилась со знакомым об отправке в Китай газового капсульного термодатчика для авиационной техники. Такое устройство используется в авиационных системах, а его международное перемещение требует прохождения государственного экспортного контроля.
Посылку оформили в отделении почтового оператора в поселке Песочин Харьковского района. Во время таможенного контроля на посту «Днестровский» в Одесской области сотрудники таможни обнаружили термодатчик и изъяли его.
Что решил суд
Суд пришел к выводу, что женщина незаконно пыталась переслать за границу товар, который подлежит государственному экспортному контролю. Ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа — 51 тысяча гривен.
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