В Харьковской области китаянка пыталась отправить в КНР деталь для авиатехники — суд вынес приговор

Женщина договорилась со знакомым об отправке в Китай газового капсульного термодатчика, используемого в авиационной технике.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский районный суд признал виновной гражданку Китая, которая пыталась переслать в КНР авиационный термодатчик, который может относиться к товарам военного назначения или двойного использования.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 635/7014/26, в июне 2025 года студентка договорилась со знакомым об отправке в Китай газового капсульного термодатчика для авиационной техники. Такое устройство используется в авиационных системах, а его международное перемещение требует прохождения государственного экспортного контроля.

Посылку оформили в отделении почтового оператора в поселке Песочин Харьковского района. Во время таможенного контроля на посту «Днестровский» в Одесской области сотрудники таможни обнаружили термодатчик и изъяли его.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что женщина незаконно пыталась переслать за границу товар, который подлежит государственному экспортному контролю. Ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа — 51 тысяча гривен.