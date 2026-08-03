Использование имени и фото подозреваемого в приговоре суда: ВС определил границы допустимого информирования общества

ВС указал, что сама по себе потребность государства информировать общество о резонансных делах не является безусловным основанием для раскрытия персональных данных способом, формирующим представление о виновности личности.

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Верховный Суд определил границы допустимого информирования общества об уголовных производствах.Обнародование имени и фотографии человека, который имеет статус подозреваемого или обвиняемого, до вступления в законную силу обвинительного приговора возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Соответствующее решение приняла объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, рассматривая дело о распространении персональных данных лиц, которых подозревали в причастности к убийству журналиста.

Суть дела

В рассматриваемом деле истцы — супруги, которых подозревали в причастности к убийству журналиста, — подали иск против Министерства внутренних дел Украины и телерадиокомпаний. Они требовали признать распространенную информацию недостоверной, защитить их личные неимущественные права и обязать ответчиков совершить определенные действия.

Спор возник после срочного брифинга в декабре 2019 года с участием высших должностных лиц государства. Во время мероприятия были обнародованы фамилии, имена и фотографии истцов, а также заявлялось об их якобы непосредственной роли в совершении преступления.

Истцы считали, что такая информация была недостоверной, нарушала принцип презумпции невиновности, а также их права на имя и изображение. Они требовали признать распространенные сведения недостоверными, обязать ответчиков опровергнуть их и удалить эти данные.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды посчитали, что должностные лица не утверждали о виновности подозреваемых, а лишь информировали общество о ходе расследования резонансного дела на основании разрешения следователя.

Вывод Верховного Суда

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу истца, закрыв производство в части требований о признании недостоверной информации, которая касалась оценки обстоятельств, являющихся предметом доказывания в уголовном производстве. Такие требования не могут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Также суд изменил мотивировочную часть решения относительно других исковых требований.

Согласно части 2 статьи 272 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо имеет право требовать от должностных и служебных лиц совершения соответствующих действий, направленных на обеспечение реализации его личных неимущественных прав. В соответствии с частью 3 статьи 273 этого Кодекса деятельность физических и юридических лиц не может нарушать личные неимущественные права.

Эти нормы законодательства обеспечивают баланс между необходимостью проведения расследований для защиты общественных интересов и недопущением причинения вреда репутации человека во время такого расследования.

Согласно части 1 статьи 294 Гражданского кодекса Украины физическое лицо имеет право на имя.

Часть 4 статьи 296 ГК Украины устанавливает общее правило, согласно которому использование (обнародование) имени физического лица, которое является задержанным, подозреваемым или обвиняемым в совершении уголовного правонарушения, допускается только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда или в случаях, прямо предусмотренных законом.

Если законодательная норма содержит формулировку «и в других случаях», это означает, что установленное правило не может быть отменено ни специальным законодательством, ни договоренностью сторон. Оно может быть только дополнено — специальными законами или соглашением сторон.

Верховный Суд отметил, что указанная норма статьи 296 ГК Украины имеет отсылочный характер и предусматривает возможность раскрытия имени такого лица в других случаях, которые прямо установлены законодательством Украины.

Однако эта норма не предоставляет органам власти свободного усмотрения для раскрытия имени подозреваемого исключительно ради информирования общества или отчетности государственных органов.

Иначе такая формулировка фактически стала бы способом обхода ограничений, установленных статьей 296 ГК Украины, что противоречит принципам правовой определенности и запрету произвольного вмешательства государства.

Законы, которыми руководствуются государственные и правоохранительные органы в своей деятельности, определяют только общие основы коммуникационной политики, но не устанавливают специальных оснований для публикации персональных данных участников уголовного производства.

Поэтому такие нормы не могут считаться правовым основанием для раскрытия имени подозреваемого или обвиняемого вопреки ограничениям, установленным Гражданским кодексом.

Верховный Суд подчеркнул, что обязанность правоохранительных органов информировать общество сама по себе не означает права раскрывать персональные данные таким образом, который может сформировать у граждан мнение о виновности человека до вынесения обвинительного приговора.

Таким образом, статья 296 ГК Украины имеет гарантийный характер и направлена на защиту конституционных ценностей, в частности предотвращение преждевременной «криминальной стигматизации» человека через публичную коммуникацию государственных органов.

Согласно устоявшейся позиции Европейского суда по правам человека, часть 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает не только преждевременное выражение судом мнения о виновности человека, но и любые заявления других государственных должностных лиц, которые могут сформировать у общества убеждение в виновности подозреваемого или заранее повлиять на оценку фактов судом.

Именно по этим основаниям ЕСПЧ устанавливал нарушения в делах Allenet de Ribemont v. France, Lavents v. Latvia, Butkevičius v. Lithuania, Minelli v. Switzerland, Shagin v. Ukraine, Dovzhenko v. Ukraine.

В то же время объединенная палата Кассационного гражданского суда обратила внимание на решение ЕСПЧ по делу Fatullayev против Азербайджана от 22 апреля 2010 года. В нем суд отметил, что пункт 2 статьи 6 Конвенции не запрещает власти информировать общество о проводимых уголовных расследованиях, однако требует делать это максимально осторожно и с соблюдением принципа презумпции невиновности.

ЕСПЧ указал, что презумпция невиновности нарушается, если заявления должностного лица создают впечатление, что человек является виновным до того, как его вина доказана. Вместе с тем информирование общества о предполагаемом преступлении и ходе производства является необходимым.

Анализируя границы между правом на информацию и презумпцией невиновности, Верховный Суд пришел к выводу, что установленная законом обязанность правоохранителей отчитываться перед обществом не является равнозначной праву на бесконтрольное раскрытие персональных данных.

Любое информирование о ходе резонансных расследований должно осуществляться максимально осторожно, с использованием нейтральной процессуальной терминологии, которая не позволяет обществу сформировать мнение о доказанной вине человека до завершения судебного процесса.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда также отметила важность критерия эффективности судебной защиты. Суд указал, что исключительно декларативное требование о защите личных неимущественных прав — например, признание нарушения права на имя или изображение без требований, способных реально восстановить нарушенное право — не является достаточным.

Ссылка на полный текст постановления Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 22 июня 2026 года по делу №761/1004/20 (производство №61-7826сво24) будет добавлена после публикации решения в Едином государственном реестре судебных решений.

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