Верховный Суд объяснил, когда отсутствие оформленных прав на землю не лишает права обратиться в суд

Неоформленные права на земельный участок сами по себе не лишают совладельца дома права защищать придомовую территорию в суде.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решения судов двух инстанций по спору о передаче застройщику земельного участка, на котором, по утверждению истца, расположена придомовая территория многоквартирного дома. Суд подчеркнул, что отсутствие государственной регистрации права собственности или права пользования земельным участком само по себе не лишает совладельца дома права обратиться в суд за защитой своих прав в отношении придомовой территории.

Обстоятельства дела

Владелец квартиры в многоквартирном доме в Черновцах обратился в суд с требованием отменить ряд решений Черновицкого городского совета, которыми часть земельного участка была передана в аренду застройщику для строительства многоквартирных жилых домов.

Истец утверждал, что еще в 1954 году за домом был закреплен земельный участок площадью 2 037 кв. м, которым совладельцы пользовались на протяжении десятилетий. На этой территории располагались хозяйственные постройки, необходимые для обслуживания дома, который не имел централизованного водоснабжения и водоотведения.

По его словам, в 2005–2018 годах городской совет без согласия совладельцев включил часть этой придомовой территории в земельный участок, переданный застройщику в аренду. Кроме того, одним из решений городского совета предусматривался снос дома с предоставлением жильцам новых квартир, однако дом фактически не был снесен, а его жители нового жилья не получили.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что истец не доказал наличие зарегистрированного права собственности или права пользования спорным земельным участком, а на момент приобретения им квартиры в 2018 году этот земельный участок уже находился в аренде у застройщика.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд не согласился с такими выводами и отметил, что они являются преждевременными.

Верховный Суд подчеркнул, что возникновение прав собственника квартиры в отношении земельного участка связано с приобретением права собственности на квартиру, а сам земельный участок не является самостоятельным объектом сделки при переходе права собственности на квартиру.

Поэтому само по себе отсутствие государственной регистрации права собственности или права пользования земельным участком не лишает собственника квартиры права на судебную защиту в отношении владения и пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом и его придомовая территория.

Суд также обратил внимание, что негативные последствия невыполнения государством обязанности по внедрению процедуры передачи земельных участков совладельцам многоквартирных домов не могут возлагаться на самих совладельцев. Отсутствие оформленных документов на землю при таких условиях не может быть основанием для лишения их права на судебную защиту.

Почему решения нижестоящих судов признаны преждевременными

Верховный Суд отметил, что суды фактически ограничились выводом об отсутствии у истца зарегистрированного права на земельный участок, однако не исследовали главный вопрос спора — входит ли земельный участок, переданный застройщику, полностью или частично в состав придомовой территории многоквартирного дома.

В то же время в материалах дела № 727/1431/25 содержались архивные документы о закреплении земельного участка за домом еще в 1954 году, кадастровые материалы и ответы органа местного самоуправления, которые подлежали надлежащей оценке.

По мнению Кассационного гражданского суда, без установления границ придомовой территории и исследования всех доказательств невозможно сделать вывод о том, нарушают ли оспариваемые решения городского совета права истца как совладельца многоквартирного дома.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что суды не установили, накладывается ли земельный участок, переданный застройщику, на земельный участок, являющийся придомовой территорией дома, а также не исследовали архивные документы относительно границ земельного участка, закрепленного за домовладением еще в 1954 году. Именно эти обстоятельства имеют ключевое значение для правильного разрешения спора.

Практическое значение постановления

В этом постановлении Верховный Суд подтвердил ранее сформированную правовую позицию о том, что само по себе отсутствие государственной регистрации права собственности или права пользования земельным участком не лишает совладельца многоквартирного дома права обратиться в суд за защитой своих прав в отношении придомовой территории.

Суд также подчеркнул, что сам факт неоформления земельного участка в собственность или пользование совладельцев не изменяет его правового статуса как придомовой территории. Поэтому, разрешая такие споры, суды должны прежде всего установить, является ли спорный земельный участок придомовой территорией и нарушают ли оспариваемые решения органа местного самоуправления права совладельца многоквартирного дома.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении суд должен установить, является ли земельный участок, переданный застройщику, полностью или частично придомовой территорией многоквартирного дома, а также нарушают ли оспариваемые решения городского совета права истца как совладельца этого дома.

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