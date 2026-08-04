Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина утверждала, что после установления отцовства ее ребенок будет иметь право на часть денежного обеспечения, однако апелляционный суд не согласился с приостановлением выплат матери военнослужащего.

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Можно ли в рамках спора о признании отцовства приостановить выплату денежного обеспечения матери военнослужащего, пропавшего без вести, если в будущем ребенок потенциально может приобрести право на часть этих средств? Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что в данном деле такая мера обеспечения иска не соответствовала предмету спора, не была соразмерной заявленным требованиям и не обеспечивала исполнение возможного судебного решения.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском о признании военнослужащего, пропавшего без вести, отцом ее ребенка, внесении соответствующих изменений в актовую запись о рождении и выдаче нового свидетельства о рождении.

Одновременно она подала заявление об обеспечении иска. Истец указала, что мать пропавшего без вести военнослужащего в настоящее время получает 100% его денежного обеспечения. По ее мнению, в случае удовлетворения иска ребенок приобретет право на часть этих выплат в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 884. Поэтому она просила наложить арест на денежные средства в размере доли, которая, по ее мнению, может принадлежать ребенку.

Самборский горрайонный суд заявление удовлетворил, однако применил иную меру обеспечения: приостановил выплату матери военнослужащего всего денежного обеспечения до вступления решения суда в законную силу.

Мать военнослужащего обжаловала это определение. Она отмечала, что даже в случае удовлетворения иска ребенок мог бы претендовать лишь на соответствующую часть выплат, тогда как суд фактически лишил ее всего денежного обеспечения. Кроме того, апеллянтка подчеркивала, что спор носит неимущественный характер, касается исключительно признания отцовства, а истец не доказала существование реальной угрозы неисполнения будущего судебного решения.

Что решил апелляционный суд

Львовский апелляционный суд согласился с доводами апелляционной жалобы, отменил определение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

Коллегия судей обратила внимание, что предметом спора является исключительно иск о признании отцовства, который носит неимущественный характер. Иск не содержит требований о взыскании денежных средств, их распределении или определении права на получение денежного обеспечения. В случае его удовлетворения последствием решения станет внесение изменений в актовую запись о рождении ребенка и выдача нового свидетельства о рождении.

Апелляционный суд отметил, что истец не обосновала, каким именно образом приостановление выплаты денежного обеспечения матери военнослужащего обеспечит исполнение будущего решения о признании отцовства. Исходя из предмета и оснований иска, примененная мера обеспечения не имела непосредственной связи с заявленными требованиями и не была им соразмерна.

Правовая позиция суда

Апелляционный суд напомнил, что обеспечение иска допускается только тогда, когда существует достаточно обоснованное предположение, что непринятие соответствующих мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного решения либо эффективную защиту прав истца. При этом суд должен проверить наличие реальной угрозы, оценить соразмерность избранной меры заявленным требованиям и установить непосредственную связь между мерой обеспечения и предметом спора.

Коллегия судей подчеркнула, что меры обеспечения иска должны быть направлены на обеспечение исполнения решения именно по тому делу, в рамках которого они применяются, а также на эффективную защиту прав, за защитой которых лицо обратилось в суд. Ссылка на то, что после возможного удовлетворения иска может возникнуть необходимость обращения с отдельными имущественными требованиями относительно денежного обеспечения, сама по себе не является основанием для применения обеспечения иска по делу о признании отцовства.

При таких обстоятельствах по делу №452/4144/25 апелляционный суд пришел к выводу, что в данном деле приостановление выплаты денежного обеспечения матери военнослужащего, пропавшего без вести, не обеспечивало исполнение возможного решения о признании отцовства, не соответствовало предмету спора и не было соразмерным заявленным исковым требованиям, а потому оснований для применения такой меры обеспечения иска не имелось.

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