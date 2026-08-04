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Через 25 лет после исключения с воинского учета мужчина снова оказался среди военнообязанных: как суд оценил действия ТЦК

11:27, 4 августа 2026
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Несмотря на решение ВВК о непригодности еще в 2001 году, в Реестре мужчина снова оказался среди военнообязанных.
Через 25 лет после исключения с воинского учета мужчина снова оказался среди военнообязанных: как суд оценил действия ТЦК
Фото: ТСН
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Волынский окружной административный суд удовлетворил иск гражданина, которого еще в 2001 году военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе и исключила с воинского учета. Несмотря на это, в 2026 году в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг») он вновь был отражен как военнообязанный. Суд пришел к выводу, что ТЦК и СП безосновательно не внес в Реестр сведения об исключении лица с воинского учета и неправомерно отобразил его как военнообязанного.

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Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как обнаружил, что в электронном военно-учетном документе и Реестре «Оберіг» он значится военнообязанным, хотя еще 5 января 2001 года военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе по состоянию здоровья, а военный комиссариат исключил его с воинского учета. Соответствующая отметка содержалась и в военно-учетном документе.

В мае 2026 года мужчина обратился в ТЦК с заявлением о приведении сведений Реестра в соответствие с имеющимися документами. Однако в ответе ему сообщили, что данные о непригодности были внесены в Реестр без достаточных оснований из-за отсутствия информации об установлении группы инвалидности, поэтому он был восстановлен на воинском учете. Именно такие действия ТЦК он обжаловал в суде.

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, указывая, что медицинский осмотр в 2001 году был проведен поверхностно, а истец проходил ВВК как призывник, а не военнообязанный, поэтому повторное внесение его в Реестр является правомерным.

Что установил суд

Суд подтвердил, что истец был официально признан непригодным к военной службе еще в 2001 году и исключен с воинского учета на основании законодательства, действовавшего на тот момент. Этот факт подтверждался военно-учетным документом, в котором содержалась соответствующая отметка.

Вместе с тем по состоянию на май 2026 года в Реестре «Оберіг» истец значился военнообязанным, хотя ТЦК не внес в Реестр сведения о его исключении с воинского учета.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Законом «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», Порядком ведения воинского учета и Положением о ТЦК именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его данных. Реестр должен содержать полные и актуальные сведения о воинском статусе лица.

По мнению суда, отсутствие в Реестре записи об исключении истца с воинского учета не изменяет его правового статуса, определенного решением компетентного органа еще в 2001 году. Задача органа ведения Реестра заключается в отражении актуального юридического статуса лица в соответствии с имеющимися документами.

При этом ответчик не представил суду никаких доказательств того, что заключение военно-врачебной комиссии от 5 января 2001 года было пересмотрено или отменено, а также не доказал наличие каких-либо нарушений со стороны истца при внесении соответствующих сведений в Реестр.

Ключевые правовые выводы

Суд отдельно подчеркнул, что понятия «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета» не являются тождественными. Они имеют разные основания и разные правовые последствия.

Как указано в решении, граждане, исключенные с воинского учета, утрачивают статус военнообязанных, тогда как лица, снятые с воинского учета, продолжают пребывать в таком статусе.

Суд также отметил, что решение об исключении гражданина с воинского учета означает, что компетентный государственный орган признал его не подлежащим призыву на военную службу, освободил от исполнения воинской обязанности, а лицо утратило статус военнообязанного. В связи с этим, как указал суд, такое лицо не может быть призвано на военную службу по мобилизации во время действия военного положения.

Отдельно суд пришел к выводу, что по делу №140/7272/26 действующее законодательство не предусматривало оснований для восстановления истца на воинском учете. Кроме того, суд указал, что законы не имеют обратной силы во времени, если это ухудшает положение лица.

Решение суда

Волынский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК, выразившееся в невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца с воинского учета, и обязал внести соответствующие изменения в Реестр согласно его военно-учетному документу.

Также суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор в размере 1331,20 грн.

 

 

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