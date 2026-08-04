Верховный Суд разъяснил, можно ли выселить бывшего работника из общежития, если у него есть другое жилье

Право собственности на долю в квартире не лишает бывшего работника гарантий от выселения без предоставления другого жилья.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил, что приобретение бывшим работником права собственности на долю в другом жилом помещении само по себе не является основанием для выселения из общежития без предоставления другого жилого помещения, поскольку такое основание не предусмотрено статьями 125 и 132 Жилищного кодекса Украины. Если лицо проработало на предприятии более 10 лет, оно пользуется специальными гарантиями жилищного законодательства и может быть выселено только с предоставлением другого жилья.

Обстоятельства дела

Государственное учебное заведение «Глуховское высшее профессиональное училище» обратилось в суд с иском к бывшей работнице о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, выселении из общежития без предоставления другого жилья и снятии с регистрации места жительства. Учебное заведение указывало, что трудовые отношения с ответчицей прекратились еще в 2018 году, срок действия договора на проживание истек, она длительное время не проживает в общежитии и является собственницей 1/2 квартиры.

Суд первой инстанции взыскал с ответчицы задолженность за коммунальные услуги, однако отказал в выселении, посчитав, что такое вмешательство было бы несоразмерным ее праву на жилье. Апелляционный суд с этим не согласился, отменил решение в этой части и постановил выселить женщину без предоставления другого жилого помещения и снять ее с регистрации.

Позиция Верховного Суда

Пересмотрев дело №576/639/24, Кассационный гражданский суд частично удовлетворил кассационную жалобу ответчицы, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции в части отказа в выселении. Вместе с тем Верховный Суд изменил мотивировочную часть решения местного суда, указав, что отказ в иске должен основываться не на оценке соразмерности вмешательства в право на жилье, а на специальных гарантиях, предусмотренных статьями 125 и 132 ЖК Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что спор касается выселения лица из общежития, которое было предоставлено в связи с работой. Вместе с тем статья 132 ЖК Украины предусматривает, что работники, прекратившие трудовые отношения по иным основаниям, чем увольнение по собственному желанию без уважительных причин, за нарушение трудовой дисциплины либо за совершение преступления, а также лица, перечисленные в статье 125 ЖК Украины, могут быть выселены только с предоставлением другого жилого помещения.

Суд установил, что ответчица работала в учебном заведении с 1999 по 2018 год, то есть более 19 лет, и была уволена по соглашению сторон. Следовательно, она относится к категории лиц, которые в соответствии со статьей 125 ЖК Украины не могут быть выселены без предоставления другого жилья. Поскольку истец не предложил ей другое жилое помещение, оснований для удовлетворения иска о выселении не имелось.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что наличие у ответчицы права собственности на 1/2 квартиры не меняет правовую оценку спора, поскольку статьи 125 и 132 ЖК Украины не предусматривают приобретение другого жилья в качестве основания для выселения из общежития без предоставления другого жилого помещения.

Относительно снятия с регистрации места жительства

КГС ВС также высказался относительно требования о снятии лица с регистрации места жительства. Суд отметил, что отдельное исковое требование о снятии с регистрации в таких спорах не является надлежащим и эффективным способом защиты. После вступления в законную силу решения суда о выселении либо прекращении права пользования жильем орган регистрации вносит соответствующие изменения в реестр территориальной общины на основании самого судебного решения.

Верховный Суд фактически подтвердил, что само по себе прекращение трудовых отношений, истечение срока договора на проживание либо приобретение права собственности на другое жилье не устраняют гарантий, предусмотренных статьями 125 и 132 Жилищного кодекса Украины для работников, проработавших на предприятии более десяти лет. Если такое лицо подпадает под действие этих норм, оно не может быть выселено из общежития без предоставления другого жилого помещения.

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