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Суд не может отказать в открытии апелляции из-за несогласия потерпевшего с мягким наказанием — ВС

12:21, 4 августа 2026
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Апелляционный суд безосновательно отказал потерпевшему, который требовал более строгого наказания для осужденной.
Суд не может отказать в открытии апелляции из-за несогласия потерпевшего с мягким наказанием — ВС
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Если потерпевший считает назначенное наказание слишком мягким, он имеет право обжаловать приговор в апелляционном суде. Это правило действует даже тогда, когда суд первой инстанции рассмотрел дело в упрощенном порядке из-за признания обвиняемым своей вины.

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Как указал Верховный Суд, УПК не содержит запрета на апелляционное обжалование потерпевшим приговора, вынесенного в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, по основаниям несоответствия назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного из-за мягкости.

О чем было дело

Женщину признали виновной в мошенничестве по ч. 1 ст. 190 УК и назначили ей наказание в виде пробационного надзора.

Потерпевший не согласился с таким решением. По его мнению, наказание было слишком мягким.

Апелляционный суд отказал в открытии производства. Представитель потерпевшего не согласился с таким решением апелляционного суда и обратился с кассационной жалобой.

Что указал Верховный Суд

ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что, отказывая в открытии производства по апелляционной жалобе потерпевшего в части несогласия с назначенным осужденной наказанием, судья-докладчик апелляционного суда не учел, что указанные потерпевшим в жалобе обстоятельства не относятся к тем обстоятельствам, о которых указано в ч. 2 ст. 394 УПК.

Апелляционный суд не обратил внимания на то, что потерпевший обжаловал приговор суда первой инстанции, в том числе, по основаниям несоответствия назначенного осужденной наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденной из-за мягкости. В частности, потерпевший в апелляционной жалобе утверждал о неучете при назначении местным судом осужденной наказания в виде пробационного надзора того, что она совершила уголовное правонарушение в отношении онкобольного лица пожилого возраста, не извинилась перед потерпевшим и не возместила ему причиненный материальный ущерб, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии у нее искреннего раскаяния.

Часть 2 ст. 394 УПК не содержит запрета на обжалование приговора, вынесенного в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, по этим основаниям, а потому оснований для отказа в открытии апелляционного производства со ссылкой на статьи 394, 399 УПК у апелляционного суда не было.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 23.06.2026 по делу № 369/19664/24 (производство № 51-1573км25).

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Верховный Суд мошенник судебная практика КУС ВС

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