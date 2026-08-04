Отказ работника от прививки может обернуться отстранением от работы: когда суд признает это законным

Воспитательница детского сада не смогла отменить приказ об отстранении и получить компенсацию за время вынужденного прогула — суд стал на сторону работодателя.

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Работница дошкольного учреждения, которую в ноябре 2021 года отстранили от работы из-за отсутствия обязательной прививки против COVID-19, не смогла добиться отмены приказа и выплаты среднего заработка. Херсонский апелляционный суд пришел к выводу, что работодатель действовал в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, а отказ работницы от вакцинации не исключал предусмотренных законом последствий в виде временного отстранения от работы для защиты здоровья других участников образовательного процесса.

Обстоятельства дела

В декабре 2021 года воспитательница Херсонского учреждения дошкольного образования №10 обратилась в суд с иском о признании незаконным приказа о ее отстранении от работы и взыскании более 53 тыс. грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

Истица работала в детском саду с 2012 года. После вступления в силу приказа Минздрава о перечне профессий, работники которых подлежали обязательной профилактической вакцинации против COVID-19, работодатель предупредил сотрудников о необходимости вакцинации и возможном отстранении в случае ее отсутствия. 8 ноября 2021 года воспитательница была отстранена от работы без сохранения заработной платы в связи с непредоставлением документа о вакцинации либо медицинского заключения об абсолютных противопоказаниях к прививке. При этом за ней было сохранено рабочее место.

Истица считала приказ незаконным. Она утверждала, что закон не устанавливал обязательность вакцинации против COVID-19, отстранение нарушило ее право на труд, а работодатель мог организовать для нее дистанционную работу. Также она ссылалась на добровольность вакцинации и дискриминацию по признаку «иммунного статуса».

В мае 2026 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что приказ об отстранении соответствовал требованиям законодательства, действовавшего на момент его издания.

Доводы апелляционной жалобы

Обжалуя это решение, истица настаивала, что суд первой инстанции не учел возможность дистанционной работы, неправильно оценил правовую природу вакцинации против COVID-19 и необоснованно отклонил ее доводы о дискриминации. Кроме того, она просила взыскать средний заработок за период отстранения.

Позиция апелляционного суда

Херсонский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Суд отметил, что по состоянию на ноябрь 2021 года законодательство прямо предусматривало возможность отстранения от работы работников отдельных категорий, которые отказались либо уклонялись от обязательной вакцинации против COVID-19 и не предоставили медицинское заключение об абсолютных противопоказаниях к прививке. Поскольку истица не представила работодателю ни документа о вакцинации, ни такого медицинского заключения, работодатель имел законные основания для ее отстранения.

Апелляционный суд отдельно учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 14 декабря 2022 года по делу №130/3548/21. Согласно ей при решении вопроса о законности отстранения необходимо оценивать не только принадлежность работника к категории лиц, для которых вакцинация была обязательной, но и характер выполняемой работы, количество социальных контактов, возможность дистанционной работы и необходимость соблюдения баланса между правами работника и общественным интересом.

Почему суд признал отстранение пропорциональным

Коллегия судей согласилась с выводом местного суда о том, что работа воспитательницы дошкольного учреждения предполагает постоянный личный контакт с малолетними детьми и другими работниками, а потому связана с повышенным риском распространения инфекционного заболевания.

При этом суд отметил, что материалы дела №766/26804/21 не содержат доказательств того, что по состоянию на 8 ноября 2021 года истица могла выполнять полный объем своих должностных обязанностей дистанционно, без пребывания в учреждении и без контакта с детьми. Ссылки на приказ о дистанционной организации работы, изданный уже после начала полномасштабного вторжения РФ и введения военного положения, суд признал необоснованными, поскольку он был принят при совершенно иных фактических и правовых обстоятельствах.

Апелляционный суд также отклонил доводы о якобы экспериментальном характере вакцинации против COVID-19, указав, что приведенные истицей нормативные акты не подтверждают такого вывода. Не согласился суд и с утверждением о дискриминации, подчеркнув, что вмешательство в права лица может быть оправдано, если оно отвечает насущной общественной необходимости и является пропорциональным легитимной цели. В данном деле такой целью было обеспечение безопасных условий пребывания детей и других участников образовательного процесса.

Коллегия судей также обратила внимание, что отказ от вакцинации является правом гражданина, однако закон связывал с таким отказом для отдельных категорий работников определенные правовые последствия, в частности возможность временного отстранения от работы. Вместе с тем суд отметил, что само отстранение не означало нарушения права на труд, поскольку трудовые отношения не были прекращены, за работницей сохранялось рабочее место, а отстранение не носило характера дисциплинарного взыскания.

Вывод суда

Херсонский апелляционный суд пришел к выводу, что приказ об отстранении был издан в соответствии с законодательством, действовавшим в ноябре 2021 года, с учетом характера работы истицы и необходимости защиты здоровья других лиц.

Поскольку приказ об отстранении признан законным, требование о взыскании среднего заработка за период отстранения являлось производным от основного требования о его отмене и также не подлежало удовлетворению. В результате апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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