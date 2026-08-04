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ВС не разрешил списать долги в 1,35 млн грн мужчине, который занимал деньги, играл в азартные игры и не договаривался с кредиторами

12:57, 4 августа 2026
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Отказ в открытии производства о неплатежеспособности физического лица является правомерным, если должник не доказал свою добросовестность и наличие оснований для применения процедур банкротства — КХС ВС.
ВС не разрешил списать долги в 1,35 млн грн мужчине, который занимал деньги, играл в азартные игры и не договаривался с кредиторами
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Сам факт наличия значительной кредитной задолженности и невозможности ее погашения не является достаточным основанием для открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица. Суд должен проверить не только наличие долгов, но и добросовестность поведения должника, причины возникновения задолженности, его отношение к выполнению обязательств перед кредиторами и реальность оснований, предусмотренных ст. 115 КУзПБ.

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К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Детали дела

В деле должник обратился в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по собственной неплатежеспособности, ссылаясь на наличие просроченных кредитных обязательств на сумму более 1,35 млн грн перед многочисленными финансовыми учреждениями и отсутствие возможности их погасить.

Суды предыдущих инстанций отказали в открытии производства, установив, что заявитель не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами наличие предусмотренных законом оснований для применения процедур неплатежеспособности.

Рассматривая дело, Верховный Суд отметил, что институт неплатежеспособности физических лиц направлен на защиту добросовестного должника, который объективно оказался в сложном финансовом положении, а не на создание механизма уклонения от выполнения кредитных обязательств.

Суд обратил внимание, что заявитель в течение короткого времени заключил более 40 кредитных договоров с различными финансовыми учреждениями, а часть кредитных средств систематически использовалась для участия в азартных играх. При этом после заявленного прекращения обслуживания долгов он продолжал получать новые кредиты.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что подача заявления о самоограничении доступа к азартным играм непосредственно перед обращением в суд сама по себе не свидетельствует о добросовестности должника и не опровергает установленных обстоятельств относительно характера использования кредитных средств.

Кроме того, суды учли, что должник не воспользовался предложенными кредиторами программами реструктуризации и льготного погашения задолженности, что свидетельствует об отсутствии реальных намерений достичь компромисса с кредиторами.

КХС ВС подчеркнул, что право на применение процедур неплатежеспособности имеет только добросовестный должник, который открыто сотрудничает с кредиторами и судом, не скрывает обстоятельств возникновения долгов и не злоупотребляет процессуальными правами.

Верховный Суд также отметил, что расходование кредитных средств на азартные игры, хотя и не запрещено законом, однако может учитываться судами при оценке добросовестности должника и причин возникновения его неплатежеспособности.

Поскольку заявитель не подтвердил надлежащими доказательствами наличие предусмотренных ст. 115 КУзПБ оснований для открытия производства, а установленные судами обстоятельства свидетельствовали о недобросовестном поведении и попытке использовать процедуру банкротства для фактического списания долгов, Верховный Суд согласился с отказом в открытии производства по делу о неплатежеспособности.

При таких обстоятельствах Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление КХС ВС от 16 июня 2026 года по делу № 917/2334/25.

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Верховный Суд долг кредит судебная практика КХС ВС кредитный договор взыскание задолженности

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