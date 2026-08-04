Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину, которого еще в 1997 году признали непригодным к военной службе, повторно поставили на воинский учет, признали годным и мобилизовали.

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Человека с врожденным заболеванием, которого еще в 1997 году признали непригодным к военной службе, в 2026 году за один день «сделали» пригодным к службе, мобилизовали и направили в воинскую часть.

Харьковский окружной административный суд установил, что повторная постановка его на воинский учет произошла без законных оснований, а заключение ВВК о пригодности было принято без надлежащего медицинского осмотра и с нарушением установленной процедуры.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал в суде повторную постановку его на воинский учет, заключение ВВК о пригодности к военной службе, приказ о призыве во время мобилизации и приказ о зачислении в воинскую часть.

Он указал, что еще 23 мая 1997 года был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. В его временном удостоверении военнообязанного содержалась соответствующая запись, а также отметка об исключении с воинского учета в 2021 году. По словам истца, непригодность была установлена в связи с врожденным заболеванием — буллезным эпидермолизом.

Несмотря на это, 24 января 2026 года ТЦК повторно поставил его на воинский учет. Истец утверждал, что не подавал никаких заявлений, лично в ТЦК не обращался, а решения о пересмотре предыдущего заключения о непригодности не существовало.

Также истец отметил, что 7 марта 2026 года его задержала группа оповещения ТЦК совместно с сотрудниками полиции и доставила для прохождения мероприятий, связанных с мобилизацией.

По его словам, фактического медицинского осмотра он не проходил: не общался с членами ВВК, не предоставлял медицинскую документацию, не сдавал анализы и не проходил обязательные исследования, предусмотренные Положением о военно-врачебной экспертизе.

Несмотря на это, в тот же день его признали пригодным к военной службе, после чего начальник ТЦК издал приказ о призыве во время мобилизации, а воинская часть — приказ о зачислении в списки личного состава.

Что установил суд

Повторная постановка на воинский учет была незаконной

Суд установил, что временное удостоверение военнообязанного содержало действующие записи о признании истца непригодным к военной службе и об исключении его с воинского учета. Ответчики не представили ни одного доказательства того, что эти решения были отменены, пересмотрены либо что военно-учетный документ был признан недействительным.

При этом ТЦК не смог подтвердить наличие заявления истца о постановке на воинский учет, его личную явку либо решение о пересмотре предыдущего заключения о непригодности.

Отдельно суд подчеркнул, что отсутствие у ТЦК надлежащим образом сохраненных военно-учетных документов не опровергает действительность выданного лицу военно-учетного документа и не создает законных оснований для его повторной постановки на воинский учет.

Также суд отметил, что сам по себе факт внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не доказывает законность такого решения, поскольку записи в Реестре являются производными от действий органа, который их вносит.

При таких обстоятельствах суд признал повторную постановку истца на воинский учет противоправной.

Суд установил существенные нарушения при проведении ВВК

Суд подчеркнул, что не оценивал медицинский диагноз истца и не подменял собой военно-врачебную комиссию. Предметом проверки было соблюдение процедуры проведения медицинского осмотра.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в справке ВВК отсутствует подпись истца об ознакомлении с ее заключением, а карточка медицинского осмотра не содержит его подписи о полноте предоставленной информации о состоянии здоровья.

Кроме того, материалы дела №520/8266/26 не подтверждали проведение всех обязательных лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных Положением о военно-врачебной экспертизе.

Вместе с тем территориальный центр комплектования, при котором якобы должна была проводиться военно-врачебная комиссия, официально сообщил суду, что истца не направляли на прохождение ВВК и такую комиссию при нем он не проходил.

Суд также обратил внимание, что в справке ВВК в качестве диагноза был указан лишь код Z02.3 («Обследование призывников при наборе на военную службу») без какой-либо оценки ранее установленного состояния здоровья истца и без объяснения причин изменения предыдущего заключения о его непригодности.

При совокупности этих обстоятельств суд пришел к выводу, что ответчики не доказали законность принятия постановления о пригодности истца к военной службе, поэтому справка ВВК подлежит отмене.

Приказ о призыве во время мобилизации отменен

Суд отметил, что призыву во время мобилизации подлежат только военнообязанные или резервисты, имеющие действующее заключение о пригодности к военной службе.

Поскольку повторная постановка истца на воинский учет была незаконной, а заключение ВВК о его пригодности отменено, суд пришел к выводу, что на момент издания приказа о призыве у ТЦК отсутствовали законные основания считать истца военнообязанным, пригодным к военной службе и подлежащим призыву во время мобилизации.

Аргумент ТЦК об отсутствии у истца оформленной отсрочки суд отклонил. Суд пояснил, что вопрос отсрочки касается лиц, имеющих статус военнообязанных, тогда как в данном деле ключевым было именно то, что истец, по мнению суда, такого статуса законно не приобрел.

Воинскую часть обязали исключить истца из списков личного состава

Воинская часть возражала против иска, ссылаясь на практику Верховного Суда, согласно которой нарушение отдельных процедур мобилизации само по себе не является основанием для увольнения военнослужащего.

Однако суд отметил, что данное дело имеет иные фактические обстоятельства.

Истец оспорил всю цепочку решений, которые привели к его мобилизации: повторную постановку на воинский учет, заключение ВВК, приказ о призыве и приказ о зачислении в воинскую часть.

При этом суд учел правовую позицию Верховного Суда по делу №520/7954/22, согласно которой если установлено, что лицо с самого начала не относилось к категории граждан, которые могли быть законно призваны на военную службу во время мобилизации, суд вправе отменить не только приказ о призыве, но и приказ о зачислении в списки личного состава и обязать воинскую часть исключить такое лицо из этих списков.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия ТЦК по повторной постановке истца на воинский учет, отменил справку ВВК о его пригодности к военной службе, приказ о призыве во время мобилизации и приказ командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава и назначении на должность.

Кроме того, суд обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

В то же время в удовлетворении требования о признании противоправным бездействия ТЦК по неисключению истца с воинского учета суд отказал. Суд отметил, что истец не обращался в ТЦК с заявлением об исправлении военно-учетных данных либо об исключении с воинского учета, а адвокатский запрос был направлен лишь на получение информации и копий документов.

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