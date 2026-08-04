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Мужчина добился отмены штрафа 17 тысяч гривен от ТЦК из-за отсутствия доказательств вручения повестки

15:31, 4 августа 2026
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При отсутствии надлежащих доказательств уведомление нельзя считать установленным фактом совершения административного правонарушения.
Мужчина добился отмены штрафа 17 тысяч гривен от ТЦК из-за отсутствия доказательств вручения повестки
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Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области отменил постановление территориального центра комплектования о наложении штрафа на военнообязанного за якобы неявку по повестке. Мужчину обязали уплатить 17 тысяч гривен, однако суд признал это решение незаконным из-за отсутствия доказательств надлежащего уведомления о вызове.

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Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела № 346/3023/26, мужчина обратился в суд после того, как в рамках исполнительного производства с его банковского счета были списаны денежные средства.

В ТЦК пояснили, что повестку направили заказным письмом по адресу регистрации военнообязанного. Однако почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата.

Во время рассмотрения дела представители ТЦК не предоставили суду копию повестки, подтверждение ее отправки, документы почтового оператора или другие доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление мужчины.

Кроме того, суд обратил внимание на расхождения между сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, и постановлением о привлечении к административной ответственности.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что при отсутствии доказательств получения повестки или надлежащего уведомления о вызове невозможно подтвердить факт совершения административного правонарушения. В результате постановление ТЦК было отменено, а производство по делу закрыто.

Суд также отметил, что именно орган государственной власти обязан доказать законность принятого решения. Поскольку ТЦК не подтвердил факт надлежащего уведомления гражданина, оснований для привлечения его к административной ответственности суд не установил.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, подразделениям Национальной полиции и другим ответчикам. Суд признал незаконными отдельные действия ТЦК, отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, обязал повторно рассмотреть обращение истца и присудил ему 5 тысяч гривен компенсации морального вреда.

Гражданин обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, выразившееся в незаконном инициировании его статуса как находящегося в розыске при наличии действующей отсрочки от мобилизации, непринятии мер по отмене этого статуса в течение около 100 дней (с 22 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года включительно), а также в непредоставлении ответа на заявление от 11 февраля 2026 года в установленный законом срок. 

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