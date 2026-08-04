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Мужчину с бронированием обвинили в попытке незаконно пересечь границу с Румынией: что решил суд

17:19, 4 августа 2026
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Сам факт нахождения у границы суд не признал доказательством попытки незаконно выехать из Украины.
Мужчину с бронированием обвинили в попытке незаконно пересечь границу с Румынией: что решил суд
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Сторожинецкий районный суд Черновицкой области закрыл производство по делу в отношении мужчины, которого пограничники пытались привлечь к административной ответственности за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска. Суд пришел к выводу, что материалы дела не подтверждают наличия события и состава административного правонарушения, а сам факт нахождения лица на расстоянии 35 км от государственной границы не свидетельствует о намерении незаконно ее пересечь.

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Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела № 723/3184/26, 6 июля 2026 года пограничники составили в отношении гражданина протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. В нем указывалось, что мужчину задержали на участке ответственности одного из отделов пограничной службы в Черновицкой области за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в Румынию вне установленных пунктов пропуска.

В судебное заседание мужчина не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Вину он не признал и пояснил, что не имел намерения незаконно пересекать государственную границу и не совершал никаких действий, направленных на это. Также в материалах дела содержались сведения о наличии у него бронирования в приложении «Резерв+».

Позиция суда

Исследовав материалы дела, суд отметил, что ответственность по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП наступает, в частности, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, а такие действия могут быть совершены только с прямым умыслом.

Вместе с тем суд обратил внимание, что из содержания протокола об административном правонарушении не усматривается, какие именно активные или пассивные действия мужчина совершил для незаконного пересечения государственной границы. Протокол содержал лишь утверждение о якобы попытке пересечения, однако не конкретизировал, в чем именно она заключалась.

Суд также отметил, что сам факт нахождения лица на расстоянии 35 км от государственной границы не свидетельствует о намерении незаконно ее пересечь. Кроме того, материалы дела подтверждали наличие у мужчины бронирования в «Резерв+».

Оценив имеющиеся доказательства, суд пришел к выводу, что они не подтверждают совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Решение суда

Сторожинецкий районный суд закрыл производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП. Суд пришел к выводу, что материалы дела не подтверждают наличия события и состава административного правонарушения.

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