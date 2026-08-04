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Пограничник помогал уклонистам сбежать за границу за деньги — суд вынес приговор

20:01, 4 августа 2026
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По меньшей мере, пять человек незаконно выехали из страны, используя чужие документы.
Пограничник помогал уклонистам сбежать за границу за деньги — суд вынес приговор
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Старосамборский районный суд Львовской области вынес приговор инспектору пограничной службы, которого обвиняли в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу по чужим документам. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 455/1034/26, уроженец Волынской области в декабре 2025 года проходил службу в пункте пропуска «Нижанковичи–Мальховице».

Имея доступ к программному обеспечению e-BorderControl, пограничник вносил недостоверные сведения о мужчинах, которые пересекали границу. По данным следствия, благодаря этой схеме как минимум пять человек незаконно выехали из Украины, используя документы других лиц. За каждого «клиента», как установило следствие, инспектор получал по 5 тысяч долларов США.

Правоохранители также установили других участников схемы. Их дела рассматриваются отдельно. Сам Максим К. заключил соглашение о признании виновности с прокурором и согласился дать обвинительные показания относительно возможных соучастников.

Кроме этого, он обязался перечислить 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Еще около 200 тысяч гривен залога, внесенного за него во время рассмотрения дела, также направят на помощь военным.

Что решил суд

Суд утвердил соглашение и признал пограничника виновным. Ему назначили 5 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с пропуском людей и транспортных средств через пункты пропуска Государственной пограничной службы.

В то же время суд освободил его от реального отбывания наказания, установив двухлетний испытательный срок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд отменил приговор мужчине, которого осудили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации, и закрыл уголовное производство. Суд установил, что в 1999 году мужчину признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья и «сняли с воинского учета». Суд пришел к выводу, что такая формулировка фактически означает исключение из воинского учета.

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