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Договоренности или нотариального договора между родителями недостаточно для установления факта самостоятельного воспитания ребенка — ВС

23:48, 4 августа 2026
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Какие обстоятельства необходимо доказать для установления факта самостоятельного воспитания ребенка и когда ТЦК может обжаловать такое решение
Договоренности или нотариального договора между родителями недостаточно для установления факта самостоятельного воспитания ребенка — ВС
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что раздельное проживание родителей и определение места жительства ребенка с одним из них само по себе не означает, что этот родитель самостоятельно воспитывает и содержит ребенка. Такой факт не может быть установлен только по договоренности между родителями или на основании нотариально удостоверенного договора, а требует доказывания обстоятельств, свидетельствующих о невыполнении другим из родителей своих обязанностей либо о наличии юридических фактов, влияющих на объем его (ее) родительских прав.

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Кроме того, Верховный Суд подтвердил, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть надлежащим субъектом апелляционного обжалования решения об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, если такое решение потенциально влияет на решение вопроса о предоставлении отсрочки от мобилизации или увольнении с военной службы.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском о расторжении брака, определении места жительства малолетней дочери вместе с ним и установлении факта того, что он самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Супруги фактически прекратили совместное проживание, а между родителями отсутствовал спор относительно места жительства ребенка. Они заключили нотариально удостоверенный договор, согласно которому дочь должна была проживать с отцом, а также согласовали порядок ее содержания и осуществления родительских прав и исполнения обязанностей тем из родителей, который проживает отдельно.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Он расторг брак, определил место жительства ребенка с отцом и установил факт ее самостоятельного воспитания и содержания отцом, исходя из того, что эти обстоятельства сторонами не оспаривались. Суд также отметил, что установление такого факта необходимо, в частности, для оформления социальных выплат, изменения места жительства ребенка и его передвижения вместе с отцом без отдельного документально оформленного согласия матери.

После этого решения апелляционную жалобу подал территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который не был участником дела.

Апелляционный суд оставил без изменений решение о расторжении брака и определении места жительства ребенка, однако отменил решение в части установления факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка и отказал в удовлетворении этого искового требования. Суд пришел к выводу, что отец не доказал, что мать не выполняет своих родительских обязанностей, а сам факт проживания ребенка вместе с ним этого не подтверждает. Вместе с тем апелляционный суд признал, что ТЦК и СП имеет право обжаловать решение, поскольку оно потенциально может повлиять на вопросы исполнения законодательства о воинской обязанности.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд оставил постановление апелляционного суда без изменений.

Верховный Суд согласился, что ТЦК и СП может быть надлежащим субъектом апелляционного обжалования по такой категории дел. Суд отметил, что если иск об установлении факта самостоятельного воспитания подает военнообязанный в период действия военного положения и общей мобилизации, а установление такого факта потенциально может повлиять на решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва или увольнении с военной службы, то такое решение затрагивает интересы государства в сфере исполнения воинской обязанности. При таких обстоятельствах орган военного управления имеет право на его апелляционное обжалование.

Относительно требования об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка Верховный Суд подчеркнул, что само по себе проживание ребенка с одним из родителей не означает, что именно этот родитель осуществляет его единоличное воспитание.

Семейное законодательство исходит из равенства прав и обязанностей матери и отца по отношению к ребенку. Расторжение брака или раздельное проживание родителей не прекращает и не ограничивает этих прав и обязанностей, если иное не установлено законом или судебным решением.

Верховный Суд подчеркнул, что для установления факта самостоятельного воспитания недостаточно самого проживания ребенка с одним из родителей. Необходимо доказать обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении другим из родителей своих обязанностей либо о наличии юридических фактов, влияющих на объем его (ее) родительских прав. При этом факт единоличного воспитания не может устанавливаться только на основании договоренности между родителями или нотариально удостоверенного договора, поскольку он непосредственно влияет на права другого родителя и самого ребенка.

По делу № 725/8708/25 суды установили лишь то, что ребенок проживает вместе с отцом. Вместе с тем в материалах дела отсутствовали доказательства того, что мать уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей либо полностью прекратила участие в воспитании дочери.

Верховный Суд также согласился с выводом апелляционного суда о том, что при установленных обстоятельствах иск был направлен на создание юридических предпосылок, которые потенциально могли быть использованы для получения отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. При этом суд подчеркнул, что частноправовые механизмы не могут использоваться для создания преюдициальных решений в публично-правовых отношениях или уклонения от исполнения установленных законом обязанностей.

Правовая позиция

Кассационный гражданский суд подтвердил сформировавшуюся практику Верховного Суда, согласно которой определение места жительства ребенка с одним из родителей само по себе не подтверждает факт его самостоятельного воспитания. Раздельное проживание матери или отца также не означает прекращения их родительских прав и обязанностей.

Суд отметил, что факт самостоятельного воспитания может быть установлен только при наличии надлежащих доказательств невыполнения другим из родителей своих обязанностей либо существования юридических фактов, влияющих на объем его родительских прав. Вместе с тем орган военного управления, в частности ТЦК и СП, может быть лицом, имеющим право на апелляционное обжалование такого решения, если оно потенциально влияет на исполнение законодательства о воинской обязанности, мобилизации или прохождении военной службы.

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