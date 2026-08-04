Как вернуть недвижимость, проданную без надлежащих прав — позиция БП ВС

Правомерным и эффективным способом защиты вещных прав заказчика на объект строительства в случае их оспаривания или непризнания является иск о признании имущественных прав на спорный объект архитектуры и истребовании своей собственности (имущественных прав) из чужого незаконного владения.

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В случае оспаривания или непризнания вещных прав заказчика на имущество, находящееся в процессе создания, последний имеет право на защиту путем предъявления иска о признании за ним его имущественных прав на все такое имущество в целом (объект архитектуры) или его часть и истребование своей собственности (имущественных прав) из незаконного владения другого лица (статьи 388, 392 ГК Украины).

Вместе с тем способ защиты прав путем признания договора об отчуждении спорного недвижимого имущества (цепочки сделок) недействительным не только является неэффективным, но и может привести к непропорциональному и необоснованному вмешательству в права третьего лица (последнего владельца).

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

Детали дела

В этом деле спор касался защиты вещных прав общества с ограниченной ответственностью — заказчика строительства на нежилое помещение, расположенное в торговом центре, строительство которого завершено, но объект не был принят в эксплуатацию.

Заказчик строительства обратился в суд с ресциссорным иском (о признании договоров купли-продажи спорного помещения недействительными), считая неправомерными действия обслуживающего кооператива, который на основании впоследствии отмененных документов приобрел статус заказчика строительства, совершил действия для принятия объекта в эксплуатацию, оформил за собой право собственности на торговый центр и продал отдельные помещения, в частности спорное, третьим лицам.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен, однако апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав на неэффективность избранного истцом способа защиты.

Рассматривая дело, Большая Палата Верховного Суда прежде всего обратила внимание, что в соответствии с законодательством заказчик строительства, которому принадлежит право пользования земельным участком, до момента государственной регистрации права собственности на законченный строительством и принятый в эксплуатацию объект является собственником материалов, использованных в процессе строительства, и носителем имущественных прав на будущий объект недвижимости.

После завершения строительства и принятия объекта в эксплуатацию эти имущественные права трансформируются в право собственности, которое подлежит государственной регистрации.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что возникновение права собственности на вновь созданное недвижимое имущество обусловлено не статусом субъектов, причастных к созданию новой вещи, а соблюдением ими последовательного юридического состава, определенного статьями 331, 415, 876 ГК Украины. При отсутствии договорной передачи имущественных прав другим лицам (например, инвесторам), первоначальным собственником результата строительства является заказчик, который имеет вещное право на земельный участок и полномочия на осуществление строительства.

Правовой статус субъектов правоотношений (в частности, заказчика, застройщика или инвестора) не является определяющим критерием для выбора надлежащего способа защиты нарушенного права. Ключевым фактором для применения соответствующего инструментария защиты являются основания возникновения имущественных прав, которые основываются на факте создания новой вещи (ст. 331 ГК Украины). В случае если соответствующий субъект обеспечил соблюдение установленного законом порядка сооружения объекта и (или) сохранил за собой объем имущественных прав на него, он является первоначальным приобретателем права собственности на такое имущество.

Если вещные права заказчика на имущество, находящееся в процессе создания, оспариваются или не признаются, последний имеет право на защиту путем предъявления иска о признании за ним его имущественных прав на все такое имущество в целом (объект архитектуры) или его часть и истребование своей собственности (имущественных прав) из незаконного владения другого лица (статьи 388, 392 ГК Украины).

Такой подход позволяет суду не только восстановить правовое положение первоначального собственника, но и дать надлежащую оценку поведению приобретателя, обеспечивая справедливый баланс между интересами сторон и пропорциональность вмешательства в право собственности.

Вместе с тем способ защиты прав путем признания договора об отчуждении спорного недвижимого имущества (цепочки сделок) недействительным не только является неэффективным, но и может привести к непропорциональному и необоснованному вмешательству в права третьего лица (последнего владельца). Удовлетворение подобных требований без применения механизма виндикации фактически нивелирует принцип правовой определенности и защиты легитимных ожиданий добросовестного приобретателя.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда изменила постановление апелляционного суда, изложив ее мотивировочную часть в редакции своего постановления, а в остальной части — оставила без изменений.

Постановление БП ВС от 23 июля 2026 года по делу № 727/6125/23.

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