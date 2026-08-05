  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС: назначение повторной экспертизы зависит от оценки суда, а не только от требования защиты

12:59, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Защита просила повторную экспертизу по делу об убийстве, однако ВС объяснил, когда суд может отказать.
ВС: назначение повторной экспертизы зависит от оценки суда, а не только от требования защиты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сам факт подачи стороной защиты ходатайства о повторной экспертизе не означает, что суд обязан ее назначить.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение вопроса о назначении повторной экспертизы по ходатайству стороны защиты является дискреционным полномочием суда — то есть именно суд решает, действительно ли для этого имеются законные основания.

Детали дела

Мужчину осудили за умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК.

В кассационной жалобе защитник указал, что им было заявлено ходатайство о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы, поскольку после допроса эксперта в суде первой инстанции были установлены существенные противоречия в выводах эксперта относительно причины смерти потерпевшего, устранить которые возможно путем назначения повторной экспертизы, вместе с тем, по мнению защитника, суды безосновательно отказали в назначении экспертизы.

Верховный Суд согласился с таким подходом.

Обоснование позиции Верховного Суда

Коллегия судей КУС ВС указала, что решение вопроса о назначении повторной экспертизы по ходатайству стороны защиты является дискреционным полномочием суда.

Как следует из материалов производства, защитником было подано в суд ходатайство о назначении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которое он обосновывал тем, что выводы уже проведенных судебно-медицинских экспертиз содержат сведения о нескольких телесных повреждениях, от которых наступила смерть потерпевшего. Рассматривая это ходатайство с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 350 УПК, апелляционный суд согласился с выводом местного суда об отсутствии предусмотренных оснований, определенных ст. 332 УПК, учитывая, что выводы судебно-медицинской экспертизы и дополнительной судебно-медицинской экспертизы, а также допрос эксперта в суде, который дал исчерпывающие ответы на поставленные перед ним вопросы, в том числе указанные в его выводах, не требуют проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства защитника, пришел к обоснованному выводу о том, что заключение дополнительной судебно-медицинской экспертизы наравне с другими заключениями экспертиз, а также в совокупности с другими доказательствами по делу было исследовано судом для разрешения по существу уголовного производства, поэтому оснований для назначения комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы апелляционный суд не усмотрел.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 03.06.2026 по делу № 501/1388/22 (производство № 51-349км26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд убийство судебная экспертиза судебная практика КУС ВС

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]