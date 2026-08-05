ВС: назначение повторной экспертизы зависит от оценки суда, а не только от требования защиты

Защита просила повторную экспертизу по делу об убийстве, однако ВС объяснил, когда суд может отказать.

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Сам факт подачи стороной защиты ходатайства о повторной экспертизе не означает, что суд обязан ее назначить.

Решение вопроса о назначении повторной экспертизы по ходатайству стороны защиты является дискреционным полномочием суда — то есть именно суд решает, действительно ли для этого имеются законные основания.

Детали дела

Мужчину осудили за умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК.

В кассационной жалобе защитник указал, что им было заявлено ходатайство о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы, поскольку после допроса эксперта в суде первой инстанции были установлены существенные противоречия в выводах эксперта относительно причины смерти потерпевшего, устранить которые возможно путем назначения повторной экспертизы, вместе с тем, по мнению защитника, суды безосновательно отказали в назначении экспертизы.

Верховный Суд согласился с таким подходом.

Обоснование позиции Верховного Суда

Коллегия судей КУС ВС указала, что решение вопроса о назначении повторной экспертизы по ходатайству стороны защиты является дискреционным полномочием суда.

Как следует из материалов производства, защитником было подано в суд ходатайство о назначении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которое он обосновывал тем, что выводы уже проведенных судебно-медицинских экспертиз содержат сведения о нескольких телесных повреждениях, от которых наступила смерть потерпевшего. Рассматривая это ходатайство с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 350 УПК, апелляционный суд согласился с выводом местного суда об отсутствии предусмотренных оснований, определенных ст. 332 УПК, учитывая, что выводы судебно-медицинской экспертизы и дополнительной судебно-медицинской экспертизы, а также допрос эксперта в суде, который дал исчерпывающие ответы на поставленные перед ним вопросы, в том числе указанные в его выводах, не требуют проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства защитника, пришел к обоснованному выводу о том, что заключение дополнительной судебно-медицинской экспертизы наравне с другими заключениями экспертиз, а также в совокупности с другими доказательствами по делу было исследовано судом для разрешения по существу уголовного производства, поэтому оснований для назначения комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы апелляционный суд не усмотрел.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 03.06.2026 по делу № 501/1388/22 (производство № 51-349км26).

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