ТЦК незаконно призвал мужчину с действующей отсрочкой: суд присудил 40 тысяч грн компенсации морального вреда

Мужчина доказал в суде, что был призван несмотря на действующую отсрочку, и получил право на компенсацию морального вреда.

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Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области частично удовлетворил иск мужчины, которого, несмотря на действующую отсрочку от мобилизации, призвали на военную службу. Суд пришел к выводу, что сам факт незаконного призыва причинил истцу моральные страдания, поэтому государство должно выплатить ему 40 тыс. грн компенсации морального вреда.

При этом суд подчеркнул, что противоправность призыва уже была установлена другим судебным решением, вступившим в законную силу, поэтому это обстоятельство не нуждалось в повторном доказывании. Вместе с тем заявленную сумму компенсации свыше 101 тыс. грн суд признал завышенной и определил ее размер, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать с государства 101 458 грн морального вреда, ссылаясь на то, что его незаконно призвали на военную службу, несмотря на действующую отсрочку от мобилизации. Ранее Закарпатский окружной административный суд уже признал противоправными и отменил приказ ТЦК о его призыве и приказ воинской части о зачислении в личный состав, а также обязал исключить его из списков военнослужащих.

Истец указывал, что имел действующую отсрочку от мобилизации до 25 ноября 2025 года как лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью. Он неоднократно подавал в ТЦК документы, подтверждающие право на отсрочку. По его словам, во время доставки в ТЦК он сообщал сотрудникам о наличии отсрочки и демонстрировал соответствующие документы, в частности информацию из приложения «Резерв+», однако это было проигнорировано. Одним из доводов иска также было утверждение о том, что его удерживали в помещении ТЦК в течение 11 дней. После призыва мужчина был вынужден проходить военную службу более трех месяцев, хотя впоследствии другая военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе из-за заболеваний, которые, согласно ее заключению, существовали еще до мобилизации.

Кроме того, истец утверждал, что незаконный призыв причинил ему значительные душевные переживания, ухудшение психологического состояния, страх повторного призыва, необходимость длительной судебной защиты своих прав, а также переживания за мать, нуждающуюся в постоянном постороннем уходе, и за несовершеннолетнего сына с инвалидностью. Именно с учетом этих обстоятельств он просил взыскать более 101 тыс. грн морального вреда.

Позиция ответчика

Представитель ТЦК просил отказать в иске. В частности, он отмечал, что утверждения о незаконном удержании в ТЦК фактически содержат обвинение в совершении уголовного правонарушения, однако обвинительный приговор в отношении должностных лиц отсутствует.

Также ответчик утверждал, что истец не доказал надлежащими доказательствами ухудшение психического или физического состояния, причинно-следственную связь между своими переживаниями и действиями ТЦК, а расчет морального вреда на основе минимальной заработной платы законодательством не предусмотрен.

Что установил суд

Суд по делу № 308/5059/26 обратил внимание, что решение административного суда, которым была установлена противоправность призыва истца на военную службу во время мобилизации, вступило в законную силу. В соответствии с принципом преюдициальности эти обстоятельства не нуждаются в повторном доказывании в гражданском деле.

Суд также установил, что на момент призыва истец имел действующую отсрочку от мобилизации. Право на нее было подтверждено документами и отражалось в приложении «Резерв+». Вместе с тем сотрудники ТЦК не провели надлежащую проверку информации об отсрочке, что и привело к противоправному призыву.

Почему суд присудил компенсацию морального вреда

Суд сослался на статьи 23, 1167, 1173 и 1174 Гражданского кодекса Украины, Конституцию Украины, практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека.

В решении указано, что само нарушение государственным органом прав человека может причинить моральный вред даже при отсутствии медицинских документов, подтверждающих расстройства здоровья. Суд пришел к выводу, что незаконный призыв привел к изменению привычного образа жизни истца, стрессу, психологическому дискомфорту, нарушению нормальных жизненных связей и другим негативным переживаниям.

Отдельно суд отметил, что в таких правоотношениях исходит из презумпции причинения морального вреда вследствие незаконных действий государственного органа. Поэтому именно на ответчика возлагается обязанность опровергнуть наличие такого вреда, а не только ссылаться на отсутствие медицинских справок или иных доказательств душевных страданий.

Почему суд не взыскал более 100 тысяч грн

Суд не согласился с расчетом истца, который определял сумму морального вреда, применяя по аналогии положения Закона № 266/94-ВР о компенсации за незаконные действия органов дознания, следствия, прокуратуры или суда.

По мнению суда, украинское законодательство не устанавливает фиксированных минимальных или максимальных размеров компенсации морального вреда по делам о незаконном призыве во время мобилизации. Ее размер определяется индивидуально с учетом характера нарушения, продолжительности негативных последствий, а также принципов разумности, справедливости и соразмерности.

Принимая во внимание установленную противоправность призыва, продолжительность вынужденных изменений в жизни истца и то, что само судебное решение о признании призыва противоправным уже является определенной формой сатисфакции, суд определил справедливый размер компенсации в 40 000 грн, а в остальной части требований отказал.

Суд также отметил, что надлежащим ответчиком по таким спорам является государство, а не территориальный орган Государственной казначейской службы, поэтому в части требований к Главному управлению Госказначейства в Закарпатской области отказал.

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