Могут ли у водителя, находящегося без сознания после ДТП, взять кровь на анализ без его согласия — что говорит ВС

Если после ДТП с пострадавшими водитель находится в бессознательном состоянии, медицинское учреждение может законно отобрать у него кровь для проверки алкоголя или наркотических веществ.

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Если водитель после ДТП находится без сознания, а в аварии есть погибшие или пострадавшие, медики могут отобрать у него образцы крови для проверки на алкоголь или наркотические вещества без его согласия. При условии, что такая процедура проведена в соответствии с требованиями закона, полученные результаты являются допустимыми доказательствами в уголовном производстве. На это указал Верховный Суд.

Поскольку отбор у обвиняемого, находящегося без сознания, образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют.

Детали дела

Мужчину осудили за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к дорожно-транспортному происшествию, по ч. 1 ст. 286-1 УК.

В кассационной жалобе защита утверждала, что суды предыдущих инстанций безосновательно отклонили доводы стороны защиты о недопустимости в деле доказательств, подтверждающих состояние алкогольного опьянения обвиняемого.

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Что сказал Верховный Суд

Коллегия судей КУС ВС указала, что в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной 9.11.2015 приказом № 1452/735 МВД и Минздрава:

• в случае совершения ДТП, в результате которого есть погибшие или пострадавшие, проведение освидетельствования участников этого происшествия на состояние опьянения является обязательным в учреждении здравоохранения (п. 8 Раздела I);

• если водитель — участник дорожного движения вследствие ДТП находится без сознания или получил тяжелые травмы, обязательно проводится исследование мочи (другой биологической среды в случае невозможности взятия мочи) и крови на содержание алкоголя, наркотических или психотропных веществ в учреждениях здравоохранения, куда он доставлен (п. 13 Раздела III).

В уголовном производстве в отношении обвиняемого суды установили, что:

• отбор у обвиняемого образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, что соответствует Инструкции, следовательно, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют;

• исследование крови обвиняемого, находившегося без сознания, на содержание алкоголя также соответствует указанному нормативному акту;

• отбор у обвиняемого биологических образцов без участия понятых не свидетельствует о нарушении как требований ч. 3 ст. 245 и ст. 241 УПК в их взаимосвязи, так и предписаний ч. 7 ст. 223 этого Кодекса.

Вместе с тем суды проверили доводы стороны защиты о наличии расхождений в протоколе и заключении эксперта и их влиянии на допустимость этих доказательств и признали их несостоятельными с учетом законности проведения процедуры отбора биологических образцов крови в целом.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16.06.2026 по делу № 143/612/24 (производство № 51-237км26).

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