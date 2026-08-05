Могут ли у водителя, находящегося без сознания после ДТП, взять кровь на анализ без его согласия — что говорит ВС
Если водитель после ДТП находится без сознания, а в аварии есть погибшие или пострадавшие, медики могут отобрать у него образцы крови для проверки на алкоголь или наркотические вещества без его согласия. При условии, что такая процедура проведена в соответствии с требованиями закона, полученные результаты являются допустимыми доказательствами в уголовном производстве. На это указал Верховный Суд.
Поскольку отбор у обвиняемого, находящегося без сознания, образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют.
Детали дела
Мужчину осудили за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к дорожно-транспортному происшествию, по ч. 1 ст. 286-1 УК.
В кассационной жалобе защита утверждала, что суды предыдущих инстанций безосновательно отклонили доводы стороны защиты о недопустимости в деле доказательств, подтверждающих состояние алкогольного опьянения обвиняемого.
Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.
Что сказал Верховный Суд
Коллегия судей КУС ВС указала, что в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной 9.11.2015 приказом № 1452/735 МВД и Минздрава:
• в случае совершения ДТП, в результате которого есть погибшие или пострадавшие, проведение освидетельствования участников этого происшествия на состояние опьянения является обязательным в учреждении здравоохранения (п. 8 Раздела I);
• если водитель — участник дорожного движения вследствие ДТП находится без сознания или получил тяжелые травмы, обязательно проводится исследование мочи (другой биологической среды в случае невозможности взятия мочи) и крови на содержание алкоголя, наркотических или психотропных веществ в учреждениях здравоохранения, куда он доставлен (п. 13 Раздела III).
В уголовном производстве в отношении обвиняемого суды установили, что:
• отбор у обвиняемого образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, что соответствует Инструкции, следовательно, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют;
• исследование крови обвиняемого, находившегося без сознания, на содержание алкоголя также соответствует указанному нормативному акту;
• отбор у обвиняемого биологических образцов без участия понятых не свидетельствует о нарушении как требований ч. 3 ст. 245 и ст. 241 УПК в их взаимосвязи, так и предписаний ч. 7 ст. 223 этого Кодекса.
Вместе с тем суды проверили доводы стороны защиты о наличии расхождений в протоколе и заключении эксперта и их влиянии на допустимость этих доказательств и признали их несостоятельными с учетом законности проведения процедуры отбора биологических образцов крови в целом.
Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16.06.2026 по делу № 143/612/24 (производство № 51-237км26).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.