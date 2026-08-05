  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Могут ли у водителя, находящегося без сознания после ДТП, взять кровь на анализ без его согласия — что говорит ВС

15:23, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если после ДТП с пострадавшими водитель находится в бессознательном состоянии, медицинское учреждение может законно отобрать у него кровь для проверки алкоголя или наркотических веществ.
Могут ли у водителя, находящегося без сознания после ДТП, взять кровь на анализ без его согласия — что говорит ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если водитель после ДТП находится без сознания, а в аварии есть погибшие или пострадавшие, медики могут отобрать у него образцы крови для проверки на алкоголь или наркотические вещества без его согласия. При условии, что такая процедура проведена в соответствии с требованиями закона, полученные результаты являются допустимыми доказательствами в уголовном производстве. На это указал Верховный Суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Поскольку отбор у обвиняемого, находящегося без сознания, образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют.

Детали дела

Мужчину осудили за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к дорожно-транспортному происшествию, по ч. 1 ст. 286-1 УК.

В кассационной жалобе защита утверждала, что суды предыдущих инстанций безосновательно отклонили доводы стороны защиты о недопустимости в деле доказательств, подтверждающих состояние алкогольного опьянения обвиняемого.

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Что сказал Верховный Суд

Коллегия судей КУС ВС указала, что в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной 9.11.2015 приказом № 1452/735 МВД и Минздрава:

• в случае совершения ДТП, в результате которого есть погибшие или пострадавшие, проведение освидетельствования участников этого происшествия на состояние опьянения является обязательным в учреждении здравоохранения (п. 8 Раздела I);
• если водитель — участник дорожного движения вследствие ДТП находится без сознания или получил тяжелые травмы, обязательно проводится исследование мочи (другой биологической среды в случае невозможности взятия мочи) и крови на содержание алкоголя, наркотических или психотропных веществ в учреждениях здравоохранения, куда он доставлен (п. 13 Раздела III).

В уголовном производстве в отношении обвиняемого суды установили, что:

• отбор у обвиняемого образцов крови для установления факта опьянения с учетом обстоятельств ДТП был обязательным, проводился на основании постановления следователя, в учреждении здравоохранения медицинским работником, что соответствует Инструкции, следовательно, права обвиняемого в ходе отбора биологических образцов нарушены не были, основания для признания недопустимыми протокола и заключения эксперта отсутствуют;
• исследование крови обвиняемого, находившегося без сознания, на содержание алкоголя также соответствует указанному нормативному акту;
• отбор у обвиняемого биологических образцов без участия понятых не свидетельствует о нарушении как требований ч. 3 ст. 245 и ст. 241 УПК в их взаимосвязи, так и предписаний ч. 7 ст. 223 этого Кодекса.

Вместе с тем суды проверили доводы стороны защиты о наличии расхождений в протоколе и заключении эксперта и их влиянии на допустимость этих доказательств и признали их несостоятельными с учетом законности проведения процедуры отбора биологических образцов крови в целом.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16.06.2026 по делу № 143/612/24 (производство № 51-237км26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд ДТП Минздрав судебная система

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]