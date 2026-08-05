Критические высказывания о судье сами по себе не являются основанием для возвращения апелляционной жалобы — Верховный Суд

Возвращение апелляционной жалобы из-за критики судьи недопустимо, если она не содержит нецензурной или явно оскорбительной лексики.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что критические высказывания относительно законности и обоснованности судебного решения сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении процессуальными правами, если процессуальный документ не содержит нецензурной лексики, бранных либо явно оскорбительных высказываний. Лишение лица права на апелляционный пересмотр исключительно из-за резкой формы критики при таких обстоятельствах является несоразмерным.

Обстоятельства дела

По делу № 146/561/21 истец обратился в суд с заявлением о признании исполнительного листа не подлежащим исполнению. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, после чего истец подал апелляционную жалобу.

Однако Винницкий апелляционный суд не перешел к рассмотрению доводов жалобы. Суд признал, что заявитель злоупотребил процессуальными правами, поскольку в апелляционной жалобе называл судью первой инстанции «работником суда» и «лицом», а также указывал, что судья допустила ряд ошибок и не имела соответствующей специализации. По мнению апелляционного суда, такие высказывания выходили за пределы допустимой критики и свидетельствовали о неуважении к суду, поэтому апелляционная жалоба была возвращена.

Не согласившись с таким решением, заявитель обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд отменил определение апелляционного суда.

Верховный Суд напомнил, что право на апелляционный пересмотр является составной частью права на справедливое судебное разбирательство, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому лицо не может быть без достаточных оснований лишено возможности обжаловать судебное решение.

КГС ВС отметил, что практика Верховного Суда допускает признание злоупотреблением процессуальными правами случаев, когда процессуальные документы содержат нецензурную лексику, бранные, оскорбительные либо унизительные высказывания в адрес суда или других участников процесса. Однако в данном деле таких обстоятельств не было.

Проанализировав содержание апелляционной жалобы, Верховный Суд установил, что заявитель высказывал критические замечания относительно законности и обоснованности решения суда первой инстанции, а судью называл «работником суда». В то же время жалоба не содержала нецензурной лексики, бранных слов или высказываний, которые были бы грубыми либо явно оскорбительными по отношению к суду или другим участникам процесса.

По выводу КГС ВС, степень критики, допущенной заявителем, не соответствовала столь строгой мере процессуального реагирования, как лишение его предусмотренного Конституцией Украины права на апелляционный пересмотр судебного решения. Поэтому оснований для признания подачи апелляционной жалобы злоупотреблением процессуальными правами не было.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу и отменил определение Винницкого апелляционного суда, которым апелляционная жалоба была возвращена. Вместе с тем КГС ВС отдельно отметил, что не направлял дело в апелляционный суд для решения вопроса об открытии апелляционного производства, поскольку после вынесения обжалуемого определения апелляционный суд уже отказал в открытии апелляционного производства по данному делу.

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