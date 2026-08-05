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Налоговая доначислила обществу 90 млн грн из-за информации, найденной в интернете, – Верховный Суд отменил налоги

17:29, 5 августа 2026
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ВС поддержал суд первой инстанции, который указал, что выводы акта проверки носят характер предположений, не подтверждены надлежащими доказательствами, а налогоплательщик предоставил достаточный объем первичных документов, подтверждающих реальность хозяйственных операций.
Налоговая доначислила обществу 90 млн грн из-за информации, найденной в интернете, – Верховный Суд отменил налоги
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Верховный Суд разъяснил, что налоговый орган не может признавать хозяйственные операции фиктивными только потому, что нашел в интернете информацию о «неактивном» статусе компании-нерезидента. Если налогоплательщик имеет надлежащим образом оформленные документы, а налоговый орган не доказал обратное официальными доказательствами, доначисление налогов является незаконным.

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Верховный Суд отметил, что выводы контролирующего органа о нереальности хозяйственных операций налогоплательщика с контрагентами-нерезидентами не могут основываться исключительно на сведениях из неофициальных интернет-ресурсов о статусе таких компаний. При наличии надлежащим образом оформленных первичных документов, подтверждения регистрации нерезидентов, осуществления ими хозяйственной деятельности и проведения расчетов через банковские учреждения налоговый орган обязан доказать нереальность хозяйственных операций надлежащими и допустимыми доказательствами. Предположения и непроверенная информация из сети Интернет не могут быть основанием для доначисления налоговых обязательств и применения штрафных санкций.

Детали дела

По результатам документальной плановой выездной проверки налоговый орган пришел к выводу о нереальности хозяйственных операций налогоплательщика с компаниями-нерезидентами (Сейшельские Острова и Грузия), которым общество предоставляло услуги по морскому агентированию морских судов в 2023–2024 годах. На основании акта проверки контролирующий орган принял налоговые уведомления-решения, которыми доначислил обществу более 90 млн грн налога на прибыль и применил штрафные санкции за несоставление и нерегистрацию налоговых накладных по НДС на сумму более 20 млн грн. Налоговый орган пришел к выводу о фактическом неосуществлении нерезидентами деятельности, ссылаясь на информацию из открытых интернет-источников, согласно которой компании-нерезиденты имеют статус «неактивных» или «информация отсутствует». По мнению налогового органа, полученные от нерезидентов средства не связаны с предоставлением агентских услуг, а потому подлежат налогообложению как прочие доходы.

Налогоплательщик утверждал, что все операции являются реальными, подтверждены надлежащим образом оформленными первичными документами (номинациями, дисбурсментскими счетами, манифестами, коносаментами, банковскими выписками и т. п.), которые содержат обязательные реквизиты, а также доказательствами регистрации и деятельности нерезидентов (свидетельства о регистрации, сертификаты, банковские письма).

Одесский окружной административный суд решением от 27 октября 2025 года удовлетворил иск, признав противоправными оспариваемые налоговые уведомления-решения. Суд первой инстанции указал, что выводы акта проверки носят характер предположений, не подтверждены надлежащими доказательствами, а налогоплательщик предоставил достаточный объем первичных документов, подтверждающих реальность хозяйственных операций.

Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что информация из интернет-источников о неактивном статусе нерезидентов является достаточной для признания операций сомнительными для целей налогообложения.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменив обжалуемое судебное решение и оставив в силе решение суда первой инстанции.

Оценка Верховного Суда

Для целей налогового учета определяющее значение имеет реальный характер хозяйственной операции и фактическое наступление ее правовых и экономических последствий, а не формальные предположения относительно деятельности контрагента или сведения из неофициальных источников. Сведения, полученные из открытых интернет-ресурсов, информационных сайтов или иных неофициальных источников, сами по себе не являются надлежащим и достаточным доказательством нереальности хозяйственных операций или отсутствия деятельности контрагента. Такие данные имеют вспомогательный и ориентировочный характер и подлежат проверке путем получения официальной информации из предусмотренных законом источников.

Именно контролирующий орган обязан доказывать правомерность принятого решения и нереальность хозяйственных операций. Такие обстоятельства должны быть подтверждены надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами, а не предположениями, вероятностными выводами или непроверенной информацией. Надлежащим подтверждением реальности хозяйственных операций являются первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и содержащие достаточные сведения о содержании операции, ее объеме, участниках и результатах исполнения. При отсутствии обоснованных замечаний к таким документам они имеют приоритетное доказательственное значение при разрешении налоговых споров.

Предоставление налогоплательщиком надлежащим образом оформленных первичных документов, документов о правосубъектности контрагента, а также доказательств фактического выполнения операций и проведения расчетов является достаточным основанием для подтверждения реальности хозяйственных отношений, если контролирующий орган не доказал обратное в установленном законом порядке. При таких обстоятельствах выводы о безосновательном формировании налоговых показателей не могут основываться исключительно на неподтвержденных сомнениях относительно деятельности контрагента. В случае возникновения сомнений относительно деятельности контрагента-нерезидента контролирующий орган обязан принимать предусмотренные законодательством меры для получения достоверной информации, в частности путем международного обмена налоговой информацией или обращения к компетентным органам соответствующего иностранного государства.

Постановление Верховного Суда от 2 июня 2026 года по делу № 420/21469/25.

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Верховный Суд судебная практика налоги

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