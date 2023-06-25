В Киевской области подросток сел за руль и влетел и другое авто, фото

В результате ДТП травмы получила водитель второй машины.

Фото: полиция Киевщины

В Ракитном Киевской области 15-летний парень сел за руль и столкнулся с другим транспортным средством. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

«В Ракитном 15-летний парень сел за руль и въехал во встречную легковушку. Двигаясь по узкой улице, несовершеннолетний столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 33-летняя женщина-водитель получила ушиб грудной клетки и травмы конечностей. Подросток не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: полиция Киевщины

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