В Киеве спасли собаку, которую хозяева закрыли в жару в машине: видео

В столице на улице Захаровской спасли собаку из закрытого автомобиля.

В Киеве спасли немецкую овчарку, которую владелец оставил в закрытом автомобиле во время жары. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Событие произошло на днях на улице Захаровской. К правоохранителям обратились граждане и заявили, что из припаркованного во дворе автомобиля Mercedes-Benz Vito слышен собачий лай.

Блюстители порядка оперативно прибыли на место и увидели, что в закрытом автомобиле сидит пес. Инспекторы пытались установить владельца машины, но безрезультатно.

Тогда полицейские подъехали ближе к дому и начали звать водителя через громкоговоритель.

Через несколько минут владелец автомобиля вышел на улицу и выпустил собаку.

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