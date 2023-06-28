В Киеве эвакуатор забрал Lamborghini за $300 000, фото

В столице элитный Lamborghini Huracan, вероятно, отвезли на штрафплощадку.

Фото: wikimedia.org

В Киеве на Подоле был замечен эвакуатор с автомобилем Lamborghini Huracan. Дорогой суперкар, вероятно, забрали на штрафплощадку.

Фото обнародовали местные жители в социальных сетях.

Стоит отметить, что такая машина стоит не менее 300 000 долларов. Она оборудована 5,2-литровым V10 мощностью от 580 до 640 л. с.

Ранее мы сообщали о ДТП на полмиллиона долларов: в Киева столкнулись элитные Lamborghini и Maserati.

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