Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев, видео

Педро Санчес заявил, что украинский народ будут поддерживать, пока в Европе не вернется мир.

В субботу, 1 июля, Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев - в первый день председательства Испании в Совете ЕС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт председательства Испании в Совете ЕС состоялся в Украине вместе с Зеленским. Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европе не вернется мир», - написал Санчес.

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