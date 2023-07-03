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Число жертв удара по Краматорску выросло: в больнице умерла украинская писательница

09:15, 3 июля 2023
Виктория Амелина умерла от полученных тяжелых травм.
Число жертв удара по Краматорску выросло: в больнице умерла украинская писательница
Фото: PEN
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В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня. Число погибших из-за этого террористического обстрела возросло до 13 человек. Об этом сообщили на сайте общественной организации PEN Ukraine.

Она была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов, вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

"С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года", - сказано в сообщении. 

Виктория Амелина - писательница, член украинского PEN и документатор российских военных преступлений в правозащитной организации Truth Hounds. Она работала на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности, на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

Напомним, что 27 июня рф нанесла ракетный удар по центру Краматорска, в результате обстрела было разрушено заведение питания, где находились люди.

Вероятный корректировщик обстрела задержан и уже получил подозрение.

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