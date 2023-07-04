Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судей и кандидатов в судьи проверят на детекторе лжи, - стало известно, повлияет ли это на судейскую карьеру

Судебно-юридической газете стали известны детали законопроекта о проверке судей и кандидатов в судьи на полиграфе.

Зеленский подписал закон о работе комитетов ВР без прессы до завершения военного положения

Глава государства поддержал принятый парламентом закон, продливший до завершения военного положения работу парламентских комитетов без присутствия прессы до завершения военного положения.

Стало известно, по каким правилам будут проверять судей Верховного Суда

Проверка судей Верховного Суда начнется в течение 14 дней со дня вступления в силу нового закона: Судебно-юридической газете стали известны детали законопроекта по выполнению решения СНБО.

Декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, будут проверяться в первую очередь – НАПК

Руководство НАПК уговорами и угрозами призывает чиновников, депутатов, судей подавать декларации за 2021 и 2022 годы.

НАПК предлагает усилить запрет на финансирование партий госпредприятиям - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается усилить запрет государственным предприятиям жертвовать деньги политическим партиям.

  1. В Украине

Депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием, фото

12:19, 4 июля 2023
Стало известно, что повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.
Депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием, фото
Фото: lvivoblrada.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во вторник, 4 июля, депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник.

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!" – отметил Сытник.

Он не уточнил, сколько депутатов получили.

Информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием подтвердила начальник пресс-службы Львовского ТЦК и СП Мария Левко в комментарии «Суспільному».

По ее словам, повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси