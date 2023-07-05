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КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса, предусматривающую наложение на виновных лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Для судей введут некоторые новые запреты: Кабмин внес пакет законопроектов об изменениях в антикоррупционное законодательство

В частности, судьям запретят рассматривать протоколы об админправонарушениях в отношении своих коллег и введут обязанность декларирования операций по обмену валюты.

Кабмин предлагает Раде прекратить выплату пенсий пенсионерам, получавшим выплату от оккупантов: есть условие

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предлагается прекратить выплату украинской пенсии, пенсионерам, получавшим выплату от РФ при условии, что они это задекларируют в заявлении, однако лиц, которые «забыли» о российской пенсии может потенциально ждать сюрприз.

Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

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  1. В Украине

Через реку Десна отрыли временную переправу, фото

14:53, 5 июля 2023
5 июля по отстроенному мосту через реку Десна (Киевский мост) поехал первый транспорт.
Через реку Десна отрыли временную переправу, фото
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В среду, 5 июля, было открыто движение временной переправой через реку Десна. Об этом сообщил вице-премьер министр по восстановлению Украины Алексей Кубраков на своей странице в Facebook.

«Теперь водителям не нужно пользоваться объездом, а это экономия времени и сэкономленные деньги граждан и бизнеса.

Ограничения движения пока касаются только грузового транспорта – проехать им смогут грузовики общей массой до 18 тонн и погрузкой на ось до 7 тонн.

Обустройство переправы заняло около года. Работы были усложнены тем, что на дне реки все еще находились мощные боеприпасы, нуждавшиеся в обезвреживании. Кроме того, все работы проходили параллельно с ликвидацией последствий пребывания оккупантов», - написал он.

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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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