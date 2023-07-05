Через реку Десна отрыли временную переправу, фото

5 июля по отстроенному мосту через реку Десна (Киевский мост) поехал первый транспорт.

В среду, 5 июля, было открыто движение временной переправой через реку Десна. Об этом сообщил вице-премьер министр по восстановлению Украины Алексей Кубраков на своей странице в Facebook.

«Теперь водителям не нужно пользоваться объездом, а это экономия времени и сэкономленные деньги граждан и бизнеса.

Ограничения движения пока касаются только грузового транспорта – проехать им смогут грузовики общей массой до 18 тонн и погрузкой на ось до 7 тонн.

Обустройство переправы заняло около года. Работы были усложнены тем, что на дне реки все еще находились мощные боеприпасы, нуждавшиеся в обезвреживании. Кроме того, все работы проходили параллельно с ликвидацией последствий пребывания оккупантов», - написал он.

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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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