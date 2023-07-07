Как будут выглядеть новые названия станций метро в Киеве, фото

Архитекторы выбрали шрифты для новых названий станций столичного метро.

Стало известно, как будут выглядеть новые названия метро в Киеве. Для переименованных станций были выбраны варианты шрифтов. Об этом сообщил дизайнер Богдан Гдаль, которых их предложил.

«Архитекторы выбрали для переименованных станций метро мои варианты надписей на путевых стенах. Так что они будут выглядеть так, как на фото», - отметил Гдаль.

Ранее мы писали, что у метро Киева начали заменять указатели на одной из переименованных станций.

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