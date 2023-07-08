Киевский метрополитен получил очередные вагоны из Польши, видео

В Киев прибыли еще шесть вагонов из Польши.

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что столичный метрополитен получил еще шесть вагонов из Польши. Об этом говорится в пресс-службе КГГА.

«В общей сложности польские коллеги уже передали 18 вагонов. Поставку еще 42 планируется до конца этого года.

Специалисты Киевского метрополитена поэтапно осуществляют осмотр и проверку полученных вагонов, в частности механической части.

Инвентарный парк вагонов коммунального предприятия составляет 821 вагон разных моделей и лет выпуска. Из них – 656 вагонов советского производства.

Полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава», - говорится в сообщении.

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