В Киеве девушку унесло потоком воды на дороге во время ливня, видео

В столице девушку пронесло по дороге несколько десятков метров.

Как ранее сообщалось, что 7 июля Киев накрыл сильный ливень, из-за которого затопило часть улиц. Видео публикуют местные жители в социальных сетях.

В одном из районов столицы поток воды настолько был сильным, что на пешеходном переходе он сбил с ног девушку.

Как видно на видео, девушку пронесло по дороге несколько десятков метров. Ей все же удалось подняться на ноги и вернуться на тротуар.

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