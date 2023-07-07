Киевлянам пришли громкие оповещения об опасности: видео пугающего сообщения

Киевлянам пришло экстренное оповещение, которое сопровождалось громким звуковым сигналом.

В пятницу, 7 июля, во время масштабной воздушной тревоги на мобильном телефоне киевлян пришло экстренное оповещение, которое также сопровождалось звуковым сигналом.

«Киевская городская военная администрация. Внимание! Воздушная тревога (г. Киев)! немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию», - говорилось в сообщении.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, передает Телеграмм-канал КГВА.

«Внимание! Ракетная опасность столицы. Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, потенциального носителя аэробалистической ракеты «Кинжал». Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!», - сообщил он.

Фото сообщения обнародовали киевляне в соцсетях.

Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с «экстренными оповещениями».

«Просим отнестись с пониманием. Следите за сообщениями о тревогах в приложении «Киев Цифровой», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.