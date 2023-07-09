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  1. В Украине

Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, фото

11:17, 9 июля 2023
В Кафедральном костеле святых Петра и Павла в Луцке прошла неанонсированная встреча Зеленского и Анджея Дуды.
Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, фото
Фото: suspilne.media
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В воскресенье, 9 июля, в Луцк с визитом прибыли президенты Украины и Польши. Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. Об этом сообщает Суспільне.

Визит глав двух государств в Луцке заранее не был анонсирован. Накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по оказанию почестей памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщине Волынской трагедии.

Сообщается, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.

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