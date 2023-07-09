Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

В Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации: как подтвердить содержание родственников - лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками – лицами с инвалидностью. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом можно доказать содержание родственников – лиц с инвалидностью.

Зеленский подписал закон о внесудебном урегулировании споров между предпринимателями и потребителями

Закон предусматривает возможность внесудебного урегулирования споров между предпринимателями и потребителями по товару не дороже 50 тысяч гривен и гарантийного ремонта и устанавливает минимальный гарантийный срок на товары.

Рада приняла закон о предоставлении помощи военным в частных медицинских клиниках, однако непонятно за чей счет

Рада приняла закон, предусматривающий, что военнослужащим во время военного положения будут оказывать медпомощь в частных клиниках, однако не определено какая именно и не понятно за чей счет.

  1. В Украине

На Киевщене храм УПЦ МП перешел к ПЦУ: не обошлось без провокаций, видео

14:55, 9 июля 2023
Женщина, назвавшая себя юристом УПЦ, попыталась сорвать голосование за переход храмам к ПЦУ.
На Киевщене храм УПЦ МП перешел к ПЦУ: не обошлось без провокаций, видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Бородянке Киевской области храм св. Архистратига Михаила перешел от УПЦ МП к ПЦУ. Об это сообщил «Киев сейчас».

«Сегодня около 200 прихожан храма св. Архистратига Михаила, что в Бородянке, собрались на главной площади города и проголосовали за переход с УПЦ в ПЦУ. Во время этого женщина, назвавшая себя юристом УПЦ, попыталась сорвать голосование, ее вывела полиция», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам голосования было принято решение о переходе к ПЦУ, а настоятелем храма был назначен отец Дмитрий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео