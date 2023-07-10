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В Дарницком районном суде города Киева появилась система навигации: как она выглядит, фото

16:26, 10 июля 2023
В Дарницком районном суде города Киева реализован проект по созданию навигации и системы ознаменования.
В Дарницком районном суде города Киева появилась система навигации: как она выглядит, фото
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С целью развития и распространения идей архитектурной, транспортной и информационной доступности органов правосудия, инклюзивности публичного пространства судебных учреждений, применения философии универсального дизайна и обеспечения эффективной коммуникации работников судов с лицами с инвалидностью Управлением в Дарницком районном суде города Киева реализован проект по созданию навигации и системы ознаменования.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве.

Система навигации создана в соответствии с требованиями, выполняющими важную социальную и просветительскую функцию, направленную на четкое и неукоснительное понимание и соблюдение субъектами принятия управленческих решений в судебной системе государственных строительных норм по инклюзивности, созданию безбарьерного пространства в помещениях судов, а следовательно обеспечения принципа равного доступа к правосудию всех категорий граждан.

«Выполняя поставленную цель по практической реализации принципов верховенства права и безбарьерности судебных учреждений и процедур для участников судебных процессов всех категорий, Управление надеется на положительные последствия для всей судебной системы Украины», - отметили там.

Джерело фото: ki.court.gov.ua

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