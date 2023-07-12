Перед судом предстанет экс-руководитель Управления СБУ в Харьковской области: что известно, фото

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения государственной измены, самовольного ухода из воинской части или места службы и неповиновения.

Источник фото: gp.gov.ua

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения государственной измены, самовольного ухода из воинской части или места службы и неповиновения (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст.402 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Расследованием установлено, что экс-руководитель Управления СБУ в области, обладая информацией о проведении 24 февраля 2022 года вооруженными силами рф наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности.

Он был убежден в успешности операции государства-агрессора и рассчитывал на снисходительное отношение к себе со стороны оккупационных властей рф.

Экс-руководитель Управления СБУ:

организовал совершение подчиненными работниками попытки отстранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей с целью препятствования осуществлению им необходимых мер правового режима военного положения и попытки захвата государственной власти в регионе;

дискредитировал действующую власть г. Харькова и Харьковской области путем освещения в средствах массовой информации недостоверной информации с целью дестабилизации ситуации в области;

препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и последующего бездействия органов безопасности г. Харьков и Харьковской области;

не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть административное помещение и территорию г. Харьков (место несения службы) при отсутствии предпосылок для этого;

создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих;

самовольно оставил место несения службы без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения», - говорится в сообщении ОГП.

Досудебное расследование осуществлялось ГСУ ГБР.

Источник фото: gp.gov.ua

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