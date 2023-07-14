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Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой

Глава антикоррупционного Комитета Верховной Рады Анастасия Радина подчеркнула, что для открытия публичного доступа к Реестру арестованных активов не требуется разрешение Кабмина

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым  предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

  1. В Украине

Боксер Александр Усик собрался баллотироваться в президенты, видео

13:21, 14 июля 2023
Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты, — шутливо сказал чемпион мира.
Боксер Александр Усик собрался баллотироваться в президенты, видео
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Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в шутливой форме заявил о желании баллотироваться на пост президента Украины.

Он рассказал, что будет делать, когда история с Тайсоном Фьюри закончится.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленскому ли нужно волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - сказал Усик в комментарии журналистам.

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