Боксер Александр Усик собрался баллотироваться в президенты, видео

Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты, — шутливо сказал чемпион мира.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в шутливой форме заявил о желании баллотироваться на пост президента Украины.

Он рассказал, что будет делать, когда история с Тайсоном Фьюри закончится.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленскому ли нужно волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - сказал Усик в комментарии журналистам.

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