Зеленский показал видео встречи с президентом Южной Кореи

Стороны обсудили возвращение депортированных взрослых и детей, реализацию Формулы Мира и подготовку Глобального саммита мира.

В субботу, 15 июля, в Украину прибыл с неанонсированным визитом президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Он встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

Также мы рассказывали, что Генпрокурор Андрей Костин показал президенту Южной Кореи Бучу.

«Сегодня в Украине – Президент Республики Корея Юн Сок Ель и первая леди Ким Кон Хи.

Во время этого визита – первого в истории наших отношений – мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах.

Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация Формулы Мира и подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество... Уверен, что мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея», - сообщил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.