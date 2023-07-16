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Какой радиационный фон и состояние воздуха в Киеве 16 июля: известны показатели

10:27, 16 июля 2023
Уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице низкий.
Какой радиационный фон и состояние воздуха в Киеве 16 июля: известны показатели
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По состоянию на утро 16 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве в целом низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В то же время на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 15 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 14 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 20 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 21 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 30 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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