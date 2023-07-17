НАБУ вызвало юриста Андрея Довбенко для ознакомления с документами

Андрею Довбенко необходимо прибыть в НАБУ для вручения процессуальных документов и ознакомления с материалами досудебного расследования.

Фото: ukranews.com

НАБУ вызвало юриста Андрея Довбенко для ознакомления с материалами расследования. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

В его отношении завершили расследование по делу об организации злоупотреблений с арестованным имуществом, переданным в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

«Повестка о вызове Довбенко Андрея Николаевича. Вам необходимо безотлагательно, но не позднее 18:00 21.07.2023 года прибыть в НАБУ как подозреваемому для вручения процессуальных документов и ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве №62019000000000639 от 11.05.2019», – говорится в повестке о вызове.

Ранее сообщалось, что ВАКС разрешил заочное расследование в отношении юриста Довбенко.

Кроме того, ВАКС заочно арестовал юриста Андрея Довбенко.

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