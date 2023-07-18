Во Львове спасли кота, который 11 дней пробыл под завалами дома: видео

Кот Черчилль 11 дней пролежал под кирпичами.

Из-под завалов львовского дома, куда 6 июля попала ракета российских оккупантов, спасли кота Черчилля. Об удивительном спасении кота рассказала зоозащитница Оксана Кошак на своей странице в Facebook.

«Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого котика. И это также домашний любимец Оли. … Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля. Мы вместе отвезли его в клинику. Котик обезвожен, устал, но имеет аппетит», – написала она.

Также зоозащитница обнародовала видео с котом.

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