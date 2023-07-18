Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.

  1. В Украине

Полиция накрыла «пункт несокрушимости» в Тернополе, который оказался ночным клубом, фото

17:38, 18 июля 2023
По словам правоохранителей, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война.
Полиция накрыла «пункт несокрушимости» в Тернополе, который оказался ночным клубом, фото
Источник фото: Полиция Тернопольской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Тернополе в одном из развлекательных заведений правоохранители обнаружили 68 человек во время комендантского часа.

В полиции сообщают, что на линию «102» неоднократно поступали жалобы от жителей улицы о том, что в заведении общественного питания играет громко музыка, шумно и ни на какие замечания ни владелец, ни персонал не реагируют.

По словам правоохранителей, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Заведение, игнорируя комендантский час, продолжало работать, а владелец позиционировал свое заведение с «пунктом несокрушимости», отметили в полиции.

Также жители областного центра жаловались на то, что там продают запрещенные вещества.

«16 июля в ходе обысков, санкционированных определением Тернопольского горрайонного суда, под процессуальным руководством окружной прокуратуры полицейские роты полиции особого назначения пришли в заведение с обысками», - рассказали в полиции.

Согласно распоряжению главы областной военной администрации, на территории Тернополя и области все заведения должны закрываться в 23:00. С обысками полицейские пришли в ресторан уже в 23:30.

«В ходе проверки полицейские обнаружили в ресторане 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста. 13 из них подпадали под мобилизацию.

В ходе обысков правоохранители изъяли предположительно наркотические вещества - два пакетика с каннабисом, две ампулы и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу, а данный факт был внесен в ЕРДР согласно части 2 статьи 307 УКУ», - говорится в сообщении.

Источник фото: Полиция Тернопольской области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва