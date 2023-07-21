Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка: Офис Президента и представители ЕС обсудили вопрос

В ОП подчеркнули, что детальный план мероприятий, направленный на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка, должен решать проблемные вопросы, возникающие между бизнесом и правоохранительными органами.

Источник фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров с представителями ЕС обсудил основные вопросы реализации Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы.

Как сообщили в Офисе Президента, встреча состоялась с управляющим директором и командующим гражданскими операциями Европейского Союза в Европейской службе внешних дел Стефано Томатом, представителем секретариата командующего гражданскими операциями Эвой-Марией Величкович, председателем Консультативной миссии ЕС в Украине Рольфом Холмбо, заместителем председателя Консультативной миссии Морой О'Салливан и советником Консультативной миссии по политическим вопросам Андреасом Сампсоном.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что сейчас идет активная подготовка детального плана мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы. Хотя Комплексный стратегический план рассчитан на реформирование органов правопорядка в послевоенный период, составление детального плана мер по его реализации невозможно без учета проблем, с которыми правоохранители в условиях войны сталкиваются ежедневно. Это документирование фактов вооруженной агрессии российской федерации и сбор доказательств совершения военных преступлений под постоянными ракетными обстрелами и атаками дронов, необходимость получения показаний от свидетелей и потерпевших, находящихся на оккупированных территориях, особенно в зоне боевых действий, проведения фильтрационных мероприятий, повышения квалификации повышение квалификации следователей, прокуроров об особенностях расследования военных преступлений.

«Очень важно, чтобы общество было поинформировано об обстоятельствах преступлений и лицах, ответственных за их совершение. Наши правоохранители прилагают все возможные усилия для восстановления справедливости и привлечения виновных к ответственности», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

В ходе обсуждения дальнейших мероприятий по реализации Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка в Украине участников встречи проинформировали о работе органов правопорядка на территории Херсонской и Харьковской областей, а также о трудностях их деятельности в условиях ликвидации последствий подрыва дамбі Каховской ГЭС.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что детальный план мероприятий, направленный на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка, должен также решать проблемные вопросы, возникающие между бизнесом и правоохранительными органами, для обеспечения экономической безопасности Украины и восстановления доверия к работе правоохранителей.

Собеседники договорились проводить регулярные встречи с целью обсуждения актуальных вопросов, связанных с реализацией Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы.

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